"Совок" на автомате: топ-5 советских авто, выпускавшихся с АКПП

В одной из таких моделей был не только гидроусилитель руля, но и кондиционер

История создания гидравлических агрегатов в СССР уходит к 30-м годам прошлого века. А в конце 40-х на заводе СИЗ уже работали над выпуском гидромеханических коробок передач для всех без исключения выпускавшихся в то время авто.

С коробкой автомат было выпущено около 10 моделей авто. "Телеграф" собрал всю информацию и рассказывает о них подробно.

ГАЗ М-21 "Волга"

Этот автомобиль выпускался на заводе "ГАЗ" с 1956 года. Он имел 2,4-литровый бензиновый мотор и 2 вида коробки передач – 3-ступенчатую механическую и 3-ступенчатую автоматическую. Последнюю создавали на основе коробки авторства фирмы Ford.

Она устанавливалась только на первую и вторую серию Волг. Максимальная скорость автомобиля составляла 130 км/ч. Переключали передачи с помощью рычага под рулем.

ГАЗ-18

Об этом автомобиле вообще мало кто знает. Это компактная 2-местная машина, выпущенная в 1958 году. Его задумывали как альтернативу инвалидным мотоколяскам. Автомобиль получил двигатель объемом 0,6 литра и автоматическую коробку передач от 21 Волги.

ГАЗ-13 "Чайка"

Это легковой автомобиль представительского класса, выпускаемый с 1959 года. Этот класс авто выпускался только для советских политиков, послов и других незаурядных людей. Автомобиль получил бензиновый двигатель объемом 5,5 литра и мощностью 195 л.с.

Работал он в паре с 3-ступенчатой коробкой передач. Управление ею производилось с помощью кнопок. Интересно, что у "Чайки" были электрические стеклоподъемники и гидроусилитель руля — что-то неслыханное как для тех времен.

ГАЗ-14

Преемник ГАЗ-13 также имел автомат на 3 скорости. Но переключать их нужно было уже не кнопками, а с помощью рычага.

ЗИЛ-111

Это автомобиль, выпускавшийся для высшего класса. Он имел кузова седан, лимузин и фаэтон (с откидным верхом). В 1959 году этот новый автомобиль имел 6-метровый кузов с 7 местами в салоне и независимой подвеской. ЗИЛ-111 оснащался 5,9-литровым бензиновым двигателем на 200 л.с., который имел 2-ступенчатый автомат. Помимо гидроусилителя руля и электрических стеклоподъемников этот автомобиль имел кондиционер.

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