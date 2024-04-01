Як заправити кондиціонер в авто власними силами: проста інструкція для водіїв

Попри поширену думку, що це роблять лише автомеханіки, заправити кондиціонер в авто — просто

Кондиціонер — це система, яка використовується для охолодження та осушення повітря в салоні автомобіля. Основними його компонентами є компресор, конденсатор, терморегулятор і вентилятор.

Час від часу кондиціонер потрібно заправляти і чистити. За цю послугу потрібно заплатити близько 500 гривень. Та, знаючи легкий спосіб, цю процедуру можна зробити самостійно. "Телеграф" розповідає, що для цього потрібно і як дії ви маєте виконати. Для цього спочатку треба розібратися, як працює кондиціонер.

Робота кондиціонера

Кондиціонер в авто працює таким чином: компресор стискає газоподібний холодоагент, що призводить до його нагрівання. Нагрітий газ проходить через конденсатор, де охолоджується і конденсується в рідину. Рідкий холодоагент проходить через ресивер-осушувач, де очищається від вологи і домішок.

Далі він проходить через терморегулятор, де його тиск і температура знижуються. Охолоджений і випаруваний холодоагент проходить через випарник, де він поглинає тепло з повітря в салоні. Охолоджене повітря подається в салон вентилятором. Газоподібний холодоагент знову надходить в компресор, і цикл повторюється.

Коли потрібно заправляти кондиціонер і як це зробити

Якщо кондиціонером регулярно користуватись, фреон може випаровуватись. При нормальній роботі випаровується близько 15% холодоагенту на рік. Тому час від часу його потрібно доливати. У нових авто — раз у три роки, у старих машинах — десь раз у рік.

Для заправки потрібно мати фреон. Знадобиться від 600 до 900 грамів газу, залежно від авто. Для цього краще скористатися спеціальними наборами, у який входить балон та манометричний колектор. Далі потрібно слідкувати за інструкцією з експлуатації, адже дії, описані різними виробниками, можуть відрізнятись.

Спочатку необхідно відкачати наявний у системі фреон — найкраще це зробити на СТО, ця процедура зазвичай безкоштовна. Також перевірте ніпелі та ковпачки. Можливо, вони вже зносились і їх потрібно замінити. Обов’язково використовуйте засоби індивідуального захисту, а саме окуляри та рукавиці.

Детальне відео, як це зробити, дивіться тут:

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