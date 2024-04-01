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На смітник: автомайстри показали, що буде з авто при їзді без мастила (відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Цей двигун Nissan VQ вважається надійним
Цей двигун Nissan VQ вважається надійним. Фото скриншот Youtube

Водіям на замітку, як не треба робити, щоб не потрапити на дороговартісний ремонт

Іноді з двигунами навіть преміальних авто стаються несправності, які важко діагностувати. І коли уже майстер на станції техобслуговування розбере двигун на частини, з подивом виявляєш, що у ньому є дірки.

Зокрема, з таким випадком нещодавно зіштовхнулись у США. Це 3,5-літровий V-6 двигун Nissan VQ від гібрида Infiniti Q50 2017 року випуску, пише Motor1.

Що сталось із двигуном

Представлені на фото несправності — це кілька дірок у циліндрі та масляному піддоні. У шестернях злиплися шматочки металу, а масляний піддон просто наповнений шматочками металу.

Розібравши двигун, майстри дивуються, як він ще працював. Один поршень просто роздавлений, два інші — серйозно пошкоджені. Колінчастий вал просто розірваний, а стрижні зігнуті чи навіть зламані.

Причиною несправностей є тривале водіння з недостатньою кількістю масла. Прокладки головки було погано підігнано, що спричинило витік охолоджувальної рідини в масло. Поки двигун продовжував працювати, метал з обертового підшипника циркулював по двигуну, спричиняючи більший знос життєво важливих компонентів. Мораль цієї історії — перевіряйте мастило у двигуні та регулярно його замінюйте. Це набагато дешевше, ніж ремонтувати або замінювати двигун.

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#Транспорт #Авто #Двигун