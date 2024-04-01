Як доїхати до СТО, якщо пробили колесо, а запаски немає: дієві поради водіям

Щоб не витрачатись на евакуатор, спочатку спробуйте ці методи

Проколювання колеса трапляється рано чи пізно із кожним водієм. Та бувають випадки, що запасного колеса немає. Тоді потрібно або якось викручуватись, або викликати евакуатор.

На щастя, є прості способи, як доїхати до шиномонтажу. "Телеграф" зібрав усі поради і розповідає про них детально.

Як зрозуміти, що колесо пробите?

Є специфічні ознаки того, що колесо спущене або пошкоджене. Далі — детально про них.

Вібрація

Відчуття вібрації в кермі, педалях або кузові під час їзди.

Вібрація посилюється зі збільшенням швидкості.

Характерний звук

Поява шипіння, ляскання або стуку під час їзди.

Зміна тону вихлопної труби.

Зміна керованості

Автомобілем стає важче керувати.

Відчуття, що машину тягне вбік.

Складність при поворотах.

Зниження тиску

Зниження тиску в шині, яке можна помітити візуально або за допомогою манометра.

Світиться індикатор тиску в шинах на панелі приладів (якщо він є).

Візуальні ознаки:

Видимі пошкодження шини, такі як проколи, порізи або гулі.

Деформація шини.

Якщо ви помітили такі "симптоми", плавно знижуйте швидкість та з’їжджайте на узбіччя. Увімкніть аварійку і встановіть знак аварійної зупинки (трикутник).

Чи можна їхати з повністю спущеним колесом

Ні, їздити з повністю спущеним колесом не можна. Це може бути дуже небезпечно і призвести до серйозних проблем, таких як втрата керованості і аварія в результаті, руйнування шини, ходової частини авто. Також така їзда становить небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Як доїхати до СТО: 3 простих методи

Якщо пошкодження не велике, можна накачати колесо. Це подіє лише, якщо СТО не далеко. Через кожних кілька кілометрів потрібно буде підкачувати колесо (це залежить від місця та величини проколу).

Народний метод із водою

Звучить напрочуд дивно, але це народний метод ще з часів СРСР та доволі ефективний. Потрібно взяти кілька літрів води, розташувати колесо проколом вниз, залити в нього воду і накачати його. Тиск має сягати 1,5 атмосфери, не більше. У такому разі авто зможе їхати зі швидкістю до 25 км/год.

Завдяки відцентровим силам вода рознесеться по всій поверхні колеса і прокол буде "захищеним". Так автомобіліст може проїхати до 60 км.

Допоможе саморіз

Знайдіть прокол, провівши очний огляд або наливши на колесо воду. Як знайдете дірку, акуратно вкрутіть туди шуруп. Деколи це допомагає на кілька десятків кілометрів.

Але у будь-якому випадку, кожному автомобілісту краще возити з собою запаску і ремкомплект. Адже така ситуація може застати вас будь-де.

Раніше "Телеграф" писав, як зекономити кілька тисяч на купівлі шин для авто. Допоможе простий спосіб, який варто запам'ятати.