Як зменшити витрати на утримання авто: водіям дали 8 дієвих порад для реальної економії

Так можна зменшити витрати на авто на кількасот гривень щомісяця

Через війну та економічні показники, спричинені повномасштабним вторгненням, в Україні дорожчає все. У тому числі — вартість обслуговування авто.

Водії все частіше задумуються, чи можуть вони утримувати своє авто. У цій статті ви дізнаєтесь, як економити на ремонті, бензині та інших витратах на машину.

Вибирайте економічний автомобіль

Багато українців володіють преміальними, великими за розмірами авто з об’ємними двигунами. Вони не лише "жеруть" 15-20 літрів бензину по місту, але є набагато дорожчими в обслуговуванні та ремонті, ніж авто середнього класу.

Можливо, час змінити авто? Розгляньте менші та легші моделі — вони зазвичай потребують менше палива та дешевші в обслуговуванні. Найдешевше, нагадуємо, їздити електрокаром — 1 км дороги на авто з електродвигуном коштує удесятеро менше, ніж на машині з ГБО.

Як зекономити на паливі

Регулярно моніторте ціни на заправках. У Мережі щодня публікують ціни на пальне на різних АЗС країни — обирайте там, де дешевше.

Дотримуючись техніки плавного водіння, у деяких випадках можна зекономити до 50% пального. Водіть плавно, щоб заощадити пальне та зменшити знос деталей.

Вчасний техогляд

Так, техогляд — це не те, на чому можна зекономити. Але у довгостроковій перспективі це чудовий спосіб збереження ваших грошей. Адже лише так можна запобігти серйозним несправностям, які потребують дорогого ремонту.

Інші способи економії:

купуйте зимові шини влітку, а літні — взимку;

регулярно моніторте акції на різні запчастини, шини, ТО.

не залишайте авто на платних парковках;

дотримуйтесь правил дорожнього руху, щоб уникнути штрафів;

мийте автомобіль самостійно, якщо це можливо.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, якщо на приладовій панелі увімкнувся індикатор cheek engine. Його вимкнути легко.