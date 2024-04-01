Рус

Як зменшити витрати на утримання авто: водіям дали 8 дієвих порад для реальної економії

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як заощадити на обслуговуванні авто
Як заощадити на обслуговуванні авто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Так можна зменшити витрати на авто на кількасот гривень щомісяця

Через війну та економічні показники, спричинені повномасштабним вторгненням, в Україні дорожчає все. У тому числі — вартість обслуговування авто.

Водії все частіше задумуються, чи можуть вони утримувати своє авто. У цій статті ви дізнаєтесь, як економити на ремонті, бензині та інших витратах на машину.

Вибирайте економічний автомобіль

Багато українців володіють преміальними, великими за розмірами авто з об’ємними двигунами. Вони не лише "жеруть" 15-20 літрів бензину по місту, але є набагато дорожчими в обслуговуванні та ремонті, ніж авто середнього класу.

Можливо, час змінити авто? Розгляньте менші та легші моделі — вони зазвичай потребують менше палива та дешевші в обслуговуванні. Найдешевше, нагадуємо, їздити електрокаром — 1 км дороги на авто з електродвигуном коштує удесятеро менше, ніж на машині з ГБО.

Як зекономити на паливі

Регулярно моніторте ціни на заправках. У Мережі щодня публікують ціни на пальне на різних АЗС країни — обирайте там, де дешевше.

Дотримуючись техніки плавного водіння, у деяких випадках можна зекономити до 50% пального. Водіть плавно, щоб заощадити пальне та зменшити знос деталей.

Вчасний техогляд

Так, техогляд — це не те, на чому можна зекономити. Але у довгостроковій перспективі це чудовий спосіб збереження ваших грошей. Адже лише так можна запобігти серйозним несправностям, які потребують дорогого ремонту.

Інші способи економії:

  • купуйте зимові шини влітку, а літні — взимку;
  • регулярно моніторте акції на різні запчастини, шини, ТО.
  • не залишайте авто на платних парковках;
  • дотримуйтесь правил дорожнього руху, щоб уникнути штрафів;
  • мийте автомобіль самостійно, якщо це можливо.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, якщо на приладовій панелі увімкнувся індикатор cheek engine. Його вимкнути легко.

Теги:
#Авто #Новини авто #Авто новини #Поради водіям