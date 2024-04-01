Як зменшити витрати на утримання авто: водіям дали 8 дієвих порад для реальної економії
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Так можна зменшити витрати на авто на кількасот гривень щомісяця
Через війну та економічні показники, спричинені повномасштабним вторгненням, в Україні дорожчає все. У тому числі — вартість обслуговування авто.
Водії все частіше задумуються, чи можуть вони утримувати своє авто. У цій статті ви дізнаєтесь, як економити на ремонті, бензині та інших витратах на машину.
Вибирайте економічний автомобіль
Багато українців володіють преміальними, великими за розмірами авто з об’ємними двигунами. Вони не лише "жеруть" 15-20 літрів бензину по місту, але є набагато дорожчими в обслуговуванні та ремонті, ніж авто середнього класу.
Можливо, час змінити авто? Розгляньте менші та легші моделі — вони зазвичай потребують менше палива та дешевші в обслуговуванні. Найдешевше, нагадуємо, їздити електрокаром — 1 км дороги на авто з електродвигуном коштує удесятеро менше, ніж на машині з ГБО.
Як зекономити на паливі
Регулярно моніторте ціни на заправках. У Мережі щодня публікують ціни на пальне на різних АЗС країни — обирайте там, де дешевше.
Дотримуючись техніки плавного водіння, у деяких випадках можна зекономити до 50% пального. Водіть плавно, щоб заощадити пальне та зменшити знос деталей.
Вчасний техогляд
Так, техогляд — це не те, на чому можна зекономити. Але у довгостроковій перспективі це чудовий спосіб збереження ваших грошей. Адже лише так можна запобігти серйозним несправностям, які потребують дорогого ремонту.
Інші способи економії:
- купуйте зимові шини влітку, а літні — взимку;
- регулярно моніторте акції на різні запчастини, шини, ТО.
- не залишайте авто на платних парковках;
- дотримуйтесь правил дорожнього руху, щоб уникнути штрафів;
- мийте автомобіль самостійно, якщо це можливо.
Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, якщо на приладовій панелі увімкнувся індикатор cheek engine. Його вимкнути легко.