Чи будуть в ухилянтів забирати водійські посвідчення і конфісковувати авто: важлива інформація від адвоката

Роботу в Раді з голосування за новий законопроєкт можуть розпочати уже 10-11 квітня

Мобілізація в Україні триває — тим часом в Раді готують новий законопроєкт, у рамках якого до ухилянтів планується застосовувати певні обмеження. Зокрема, говорилось не лише про штрафи та реальні тюремні строки, але й про блокування рахунків, обмеження прав керування авто тощо.

Зазначимо відразу, що поки що нардепи не прийшли до спільного знаменника щодо жодного з цих обмежень. На практиці застосувати можуть лише одне — позбавлення водійського посвідчення. Адвокат Роман Кичко розповів "Телеграфу", як саме відбуватиметься ця процедура, якщо народні обранці все ж приймуть закон з цими правками.

Які повноваження будуть у представників ТЦК та СП

Роман Кичко зазначає, що самостійно рішення про застосування подібних засобів впливу представники ТЦК та СП не будуть приймати. Позбавляти прав чи забирати авто може лише суд.

"Для обмеження до особи в праві керування транспортним засобом ТЦК та СП має пройти певну процедуру", — розповів адвокат.

Алгоритм дій ТЦК та СП згідно нового закону про мобілізацію

У разі невиконання під час мобілізації військовозобов’язаним чи резервістом своїх обов’язків ТЦК та СП звертатиметься до Національної поліції для здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного чи резервіста.

Якщо Нацполіція протягом 15 днів не змогла це реалізувати, ТЦК та СП надсилає військовозобов’язаному/резервісту вимогу (форму вимоги має встановити Міноборони).

Тим, хто зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста, вимога надсилається через кабінет. В такому випадку вимога вважатиметься врученою в день відправлення, а якщо відправлення відбулось після 17-00 – наступного дня – незалежно від того, чи ознайомився військовозобов’язаний із цією інформацією у своєму електронному кабінеті. В іншому разі вимога надсилається поштою і вважатиметься врученою в день вручення вимоги під розписку або в день, коли на пошті поставили відмітку про відмову в отриманні листа.

З цього часу військовозобов’язаний чи резервіст матиме 10 днів, щоб виконати вимогу, а саме — звернутись до ТЦК та СП. Якщо цього не відбулось, протягом 5 днів ТЦК має право звернутись до суду.

Що відбуватиметься у судовому порядку

Суд призначатиме засідання, на яке запросять військовозобов’язаного. Категорія таких справ розглядатиметься за правилами адміністративного судочинства. Відколи відкрито провадження, юрист радить скористатися послугами захисника, адже рішення ухвалять доволі швидко — протягом 15 днів.

Рішення суду подаватимуть до державної виконавчої служби, яка діятиме згідно з Законом України "Про виконавче провадження". Проте у законі чітко не сказано, як мають виконувати рішення суду в частині обмеження права керувати транспортним засобом. Зараз таке обмеження накладають лише на тих чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів. А до ЗУ "Про виконавче провадження" поки не пропонують внести зміни, що стосуються обмеження права керування авто. Та не виключено, що такі зміни не запровадять згодом, каже Роман Кичко.

Та адвокат не вважає, що посвідчення водія будуть вилучати. При зупинці транспортного засобу поліція перевіряє, чи особа має право на керування авто. Якщо ж її обмежили у цьому, настає адміністративна відповідальність. Це порушення тягне за собою позбавлення права керування авто на строк від 3 до 6 місяців. Якщо особа знову порушила тимчасове обмеження, і знову сіла за кермо, на неї можуть накласти штраф у розмірі 20 400 грн.

За третє таке ж порушення передбачається штраф у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 40 800 грн), з позбавленням права керування на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. У такому разі поліцейський навіть має право вилучити транспортний засіб і поставити на штрафмайданчик.

Нагадуємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли ж ухвалять новий законопроєкт про мобілізацію. За попередньою інформацією, розгляд понад 4 тисяч правок уже завершили.