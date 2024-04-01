Как заправить кондиционер в авто собственными силами: простая инструкция для водителей

Несмотря на распространенное мнение, что это делают только автомеханики, заправить кондиционер в авто просто

Кондиционер – это система, которая используется для охлаждения и осушения воздуха в салоне автомобиля. Основными его компонентами являются компрессор, конденсатор, терморегулятор и вентилятор.

Иногда кондиционер нужно заправлять и чистить. За эту услугу нужно заплатить около 500 гривен. Но зная легкий способ, эту процедуру можно сделать самостоятельно. "Телеграф" рассказывает, что для этого нужно и как действия вы должны выполнить. Для этого сначала нужно разобраться, как работает кондиционер.

Работа кондиционера

Кондиционер в авто работает следующим образом: компрессор сжимает газообразный хладагент, что приводит к его нагреву. Нагретый газ проходит через конденсатор, где охлаждается и конденсируется в жидкость. Жидкий хладагент проходит через ресивер-осушитель, где очищается от влаги и примесей.

Далее он проходит через терморегулятор, где его давление и температура снижаются. Охлажденный и испаряющийся хладагент проходит через испаритель, где он поглощает тепло из воздуха в салоне. Охлажденный воздух подается в салон вентилятором. Газообразный хладагент снова поступает в компрессор, и цикл повторяется.

Когда нужно заправлять кондиционер и как это сделать

Если кондиционером регулярно пользоваться, фреон может испаряться. При нормальной работе испаряется около 15% хладагента в год. Поэтому время от времени его нужно доливать. В новых авто — раз в три года, в старых машинах — раз в год.

Для заправки нужно иметь фреон. Потребуется от 600 до 900 граммов газа в зависимости от авто. Для этого лучше воспользоваться специальными наборами, в которые входит баллон и манометрический коллектор. Далее следует следить за инструкцией по эксплуатации, ведь действия, описанные разными производителями, могут отличаться.

Сначала необходимо откачать имеющийся в системе фреон – лучше всего это сделать на СТО, эта процедура обычно бесплатна. Также проверьте ниппели и колпачки. Возможно, они уже износились и их нужно заменить. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты, а именно очки и перчатки.

Подробное видео, как это сделать, смотрите здесь:

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