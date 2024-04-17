За цю красу можна поплатитись: чому не на всі авто можна встановлювати низькопрофільні шини

Для більшості українських доріг вони не підходять

Багато автомобілістів, які бажають зробити свою "залізну ластівку" ще красивішою, задумуються про тюнінг. І перше, що може спасти на думку, — це низькопрофільні шини. Деякі власники автомобілів можуть обирати низькопрофільні шини для поліпшення зовнішнього вигляду свого автомобіля. Це може додати сучасний та спортивний стиль до зовнішнього вигляду машини.

Проте у деяких випадках вони є прихованою небезпекою. "Телеграф" вирішив розповісти, у чому переваги та недоліки низькопрофільних шин, і в яких випадках вони можуть бути небезпечними для водіння.

Низькопрофільні шини: переваги

Покращений контроль

Вони забезпечують краще зчеплення з дорогою, що робить їх відмінним вибором для спортивних автомобілів або автомобілів, які експлуатуються на високій швидкості.

Естетичний вигляд

Низькопрофільні шини мають коротший боковий борт. Це надає автомобілю сучасного та спортивного вигляду.

Великі колеса

Якщо автомобіль використовує великі ободи, низькопрофільні шини допомагають зберегти співвідношення між діаметром колеса та висотою шини на оптимальному рівні.

Отже, низькопрофільні шини зазвичай використовуються у випадках, коли потрібен кращий контроль та естетичний вигляд, а також для автомобілів, які експлуатуються на високих швидкостях або для покращення керованості.

Недоліки низькопрофільних шин

Низькопрофільні шини мають менше гумового матеріалу між ободом та дорогою, що може збільшити ризик пошкодження диска або шини на нерівних дорогах.

Через менший обсяг гуми низькопрофільні шини зазвичай не поглинають удари від нерівностей на дорозі так ефективно, що може зробити поїздку менш комфортною.

Зазвичай вони дорожчі за звичайні через використання складніших технологій та матеріалів. Крім того, через менший профіль гуми вони можуть швидше зношуватися.

Через те, що більша частина колеса знаходиться безпосередньо під кузовом автомобіля, низькопрофільні шини зазвичай вразливіші для ударів і пошкоджень, особливо в зоні обода.

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