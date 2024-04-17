За эту красоту можно поплатиться: почему не на все авто можно устанавливать низкопрофильные шины

Для большинства украинских дорог они не подходят

Многие автомобилисты, желающие сделать свою "железную ласточку" еще красивее, задумываются о тюнинге. И первое, что может прийти в голову, — это низкопрофильные шины. Некоторые владельцы автомобилей могут выбирать низкопрофильные шины для улучшения внешнего вида своего автомобиля. Это может придать современный и спортивный стиль внешнему виду машины.

Однако в некоторых случаях они являются скрытой опасностью. "Телеграф" решил рассказать, в чем преимущества и недостатки низкопрофильных шин, и в каких случаях они могут быть опасны для вождения.

Низкопрофильные шины: преимущества

Улучшенный контроль

Они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, что делает их отличным выбором для спортивных автомобилей или автомобилей, эксплуатируемых на высокой скорости.

Эстетический вид

Низкопрофильные шины имеют более короткий боковой борт. Это придает автомобилю современный и спортивный вид.

Большие колеса

Если автомобиль использует большие ободья, низкопрофильные шины помогают сохранить соотношение между диаметром колеса и высотой шины на оптимальном уровне.

Следовательно, низкопрофильные шины обычно используются в случаях, когда требуется лучший контроль и эстетический вид, а также для автомобилей, эксплуатирующихся на высоких скоростях или для улучшения управляемости.

Недостатки низкопрофильных шин

Низкопрофильные шины имеют меньше резинового материала между ободом и дорогой, что может увеличить риск повреждения диска или шины на неровных дорогах.

Из-за меньшего объема резины низкопрофильные шины обычно не поглощают ушибы от неровностей на дороге так эффективно, что может сделать поездку менее комфортной.

Обычно они дороже обычных из-за использования более сложных технологий и материалов. Кроме того, из-за меньшего профиля резины они могут быстрее изнашиваться.

Из-за того, что большая часть колеса находится непосредственно под кузовом автомобиля, низкопрофильные шины обычно более уязвимы для ушибов и повреждений, особенно в зоне обода.

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