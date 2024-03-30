Уважно поставтеся до цього: де не можна зберігати автомобільні шини

Через це може постраждати їхній зовнішній вигляд та, відповідно, ефективність

На вулиці потеплішало, а це означає, що настав час "перевзувати" автомобіль із зимових на літні шини. Утім, після цього постають питання, а куди ж їх ховати, де можна зберігати, а де — ні?

"Телеграф" вирішив детально розповісти водіям щодо того, де точно не можна зберігати автомобільні шини. Одразу зазначимо, що зберігання шин — це важливий фактор, який впливає на їхній термін служби та експлуатаційні характеристики.

Де не можна зберігати шини для авто

Одним з таких місць є будинки, особливо приміщення, які призначені для проживання. Зберігання шин у приміщеннях для житла може призвести до великого ризику виникнення пожежі. Шини можуть вибухнути або загорітися внаслідок неправильного зберігання, температурних змін або навіть механічних пошкоджень. Крім того, шини можуть виділяти небезпечні хімічні речовини, які можуть бути шкідливими для здоров'я людей, що проживають в будинку.

Іншим небезпечним місцем для зберігання шин є підвали або закриті приміщення без належної вентиляції. Вологість може збільшувати ризик виникнення грибків та плісняви на поверхні шин, що може призвести до їхнього руйнування та збільшити шанси на нещасний випадок під час їхнього використання.

Неопалюване приміщення. Низькі температури можуть призвести до розтріскування гуми, а вологість може спровокувати появу іржі на металевих кордах. Перепади температур можуть призвести до деформації шин.

Пряме сонячне світло. Ультрафіолетове випромінювання може призвести до старіння гуми. Шини можуть втратити еластичність і стати жорсткими та на них можуть з'явитися тріщини та інші пошкодження.

Забороняється зберігати шини на відкритому балконі, оскільки вони завжди будуть під впливом сонця та опадів. Вже за сезон такі шини можна буде утилізувати. Промені сонця потраплятимуть на шини, що призведе до виділення неприємного та шкідливого для здоров'я запаху. Також не слід зберігати шини на сходовій клітці, оскільки це суперечить нормам пожежної безпеки.

Не варто зберігати шини у місцях із хімічними речовинами та високою температурою. Не бажано, аби вони були в місцях, де панує вібрація, адже це може призвести до пошкодження внутрішньої структури шин. Шини можуть втратити свою балансування і стати небезпечними для використання.

Таким чином, знаючи, де не можна зберігати шини для авто, ви уникнете проблем та, як наслідок, додаткових витрат. Правильне зберігання шин — це запорука їх довгої служби та безпечної експлуатації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можна їздити влітку на пошарпаних зимових шинах. Тут існує декілька аспектів, які слід врахувати.