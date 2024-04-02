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Знадобиться кожному водієві: для чого в шини авто заливають воду

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Досвідчені водії знають про це
Досвідчені водії знають про це. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий метод економії коштів

У житті трапляються ситуації, коли необхідно викручуватись. Одна із них — несподіваний прокол шини посеред дороги.

У такому випадку шину підкачують, використовують ремкомплект чи викликають евакуатор. Якщо вам не підходять ці варіанти, можна спробувати налити воду в шину. Ще з часів СРСР такий метод використовували народні умільці, щоб хоч ненадовго продовжити поїздку.

Як це працює

Щоб доїхати до СТО, деякі водії заливали в шину кілька літрів води. Це потрібно для того, щоб ізолювати дірку від повітря.

Працює банально — за допомогою відцентрових сил, коли колесо крутиться. При цьому важливо докачати колесо до тиску в 1,5 атмосфери. Тоді ви зможете їхати зі швидкістю до 25 кілометрів на годину. Таким чином вдасться проїхати навіть кілька десятків кілометрів.

Коли ще заливають воду в колеса

Іноді водії тракторів використовують цей метод, щоб зробити техніку важчою і запобігти її пробуксовуванню. Важче колесо має краще зчеплення з дорогою, але по суті вода виконує більше функцію баласту. Цей процес навіть отримав назву рідкого баластування шини.

Раніше "Телеграф" писав, як доїхати до СТО, якщо пробили колесо, а запаски немає. Є кілька перевірених методів, які допоможуть кожному водієві.

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