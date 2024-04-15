Названо топ-5 літніх шин, які найчастіше купують українці
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У переліку представлено найякісніші, проте різні за ціновим діапазоном типи шин
Зазвичай вибір шин для автомобіля — це складний та важливий процес для водіїв. Літні шини відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки та комфорту на дорозі в теплу пору року.
Українські автовласники постійно зіштовхуються з різноманітними варіантами вибору, тому ми пропонуємо огляд топ-5 літніх шин, які найчастіше знаходять шлях до автомобілістів України. Вони вважаються найякіснішими та саме ці моделі найчастіше купують в автомагазинах нашої країни.
Goodyear EfficientGrip Performance
Шини Goodyear EfficientGrip Performance є одними з популярних моделей на ринку. Вони призначені для легкових автомобілів і відомі своєю довговічністю і комфортом. Ці шини мають оптимізований протектор, який допомагає зменшити опір кочення. Це знижує споживання палива і зменшити викиди в атмосферу. Ефективний дизайн дозволяє зберігати глибину протектора протягом тривалого часу, забезпечуючи довгий термін служби шин. Також вони мають широкий діапазон типів та розмірів.
Tigar High Performance
Шини Tigar High Performance — це інша популярна модель, яка відома надійністю та зручністю. Шини Tigar High Performance мають спеціально розроблений протектор, який забезпечує відмінне зчеплення з дорогою. Це дозволяє автомобілю миттєво реагувати на керування і забезпечує водію впевненість під час поїздок.
Деякі моделі шин Tigar High Performance також відзначаються своєю ефективністю у споживанні палива. Зменшений опір кочення допомагає знизити витрати пального і сприяє збереженню енергії.
Premiorri Solazo
Premiorri Solazo відомі своєю збалансованою продуктивністю на різних типах доріг. Вони мають спеціально розроблений протектор, який забезпечує відмінне зчеплення з дорогою як на сухій, так і на мокрій поверхні.
Крім того, шини Premiorri Solazo забезпечують комфортну поїздку завдяки спеціально розробленій конструкції, яка допомагає зменшити шум і вібрацію під час руху.
Aplus
Aplus — це ще один виробник шин, який пропонує широкий асортимент продукції для автомобілів. Вони відомі своєю доступністю і довговічністю. Шини Aplus зазвичай пропонуються за більш прийнятну ціну порівняно з іншими виробниками.Вони здатні протистояти зношуванню під час щоденного використання і забезпечують солідний термін служби.
Nexen Nblue
Nexen Nblue — це лінійка шин, яка випускається компанією Nexen Tire, відомою своєю якістю і інноваціями. Вони мають спеціальну конструкцію, яка допомагає зменшити шум і вібрацію під час руху, забезпечуючи приємне водіння. А оптимізований протектор та особлива суміш гуми дозволяють економити пальне.
Раніше "Телеграф" писав, як весняні перепади температур впливають на ефективність шин для авто. Температурні зміни можуть впливати й на тиск в шинах.