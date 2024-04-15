Названо топ-5 літніх шин, які найчастіше купують українці

У переліку представлено найякісніші, проте різні за ціновим діапазоном типи шин

Зазвичай вибір шин для автомобіля — це складний та важливий процес для водіїв. Літні шини відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки та комфорту на дорозі в теплу пору року.

Українські автовласники постійно зіштовхуються з різноманітними варіантами вибору, тому ми пропонуємо огляд топ-5 літніх шин, які найчастіше знаходять шлях до автомобілістів України. Вони вважаються найякіснішими та саме ці моделі найчастіше купують в автомагазинах нашої країни.

Goodyear EfficientGrip Performance

Goodyear EfficientGrip Performance

Шини Goodyear EfficientGrip Performance є одними з популярних моделей на ринку. Вони призначені для легкових автомобілів і відомі своєю довговічністю і комфортом. Ці шини мають оптимізований протектор, який допомагає зменшити опір кочення. Це знижує споживання палива і зменшити викиди в атмосферу. Ефективний дизайн дозволяє зберігати глибину протектора протягом тривалого часу, забезпечуючи довгий термін служби шин. Також вони мають широкий діапазон типів та розмірів.

Tigar High Performance

Tigar High Performance

Шини Tigar High Performance — це інша популярна модель, яка відома надійністю та зручністю. Шини Tigar High Performance мають спеціально розроблений протектор, який забезпечує відмінне зчеплення з дорогою. Це дозволяє автомобілю миттєво реагувати на керування і забезпечує водію впевненість під час поїздок.

Деякі моделі шин Tigar High Performance також відзначаються своєю ефективністю у споживанні палива. Зменшений опір кочення допомагає знизити витрати пального і сприяє збереженню енергії.

Premiorri Solazo

Premiorri Solazo

Premiorri Solazo відомі своєю збалансованою продуктивністю на різних типах доріг. Вони мають спеціально розроблений протектор, який забезпечує відмінне зчеплення з дорогою як на сухій, так і на мокрій поверхні.

Крім того, шини Premiorri Solazo забезпечують комфортну поїздку завдяки спеціально розробленій конструкції, яка допомагає зменшити шум і вібрацію під час руху.

Aplus

Aplus

Aplus — це ще один виробник шин, який пропонує широкий асортимент продукції для автомобілів. Вони відомі своєю доступністю і довговічністю. Шини Aplus зазвичай пропонуються за більш прийнятну ціну порівняно з іншими виробниками.Вони здатні протистояти зношуванню під час щоденного використання і забезпечують солідний термін служби.

Nexen Nblue

Nexen Nblue

Nexen Nblue — це лінійка шин, яка випускається компанією Nexen Tire, відомою своєю якістю і інноваціями. Вони мають спеціальну конструкцію, яка допомагає зменшити шум і вібрацію під час руху, забезпечуючи приємне водіння. А оптимізований протектор та особлива суміш гуми дозволяють економити пальне.

Раніше "Телеграф" писав, як весняні перепади температур впливають на ефективність шин для авто. Температурні зміни можуть впливати й на тиск в шинах.