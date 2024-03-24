Настав час перевзуватися: як зберігати автомобільні шини в домашніх умовах

Це може здатися складним завданням, але насправді це не так

Автомобільні шини — цодин з ключових елементів безпеки вашого автомобіля, тому їхнє зберігання відіграє важливу роль у збереженні їхньої функціональності та тривалості служби. Зараз це особливо актуально, адже настав час перевзуватися.

"Телеграф" зібрав для водіїв перелік порад щодо того, як зберігати автомобільні шини в домашніх умовах. Дотримуючись кількох простих правил, ви зможете зберегти свої шини в хорошому стані протягом багатьох років.

Основні поради щодо зберігання автомобільних шин вдома

Перш за все, перед зберіганням ретельно очистіть шини від бруду, пилу та хімічних речовин. Переконайтеся, що шини повністю висохли, перш ніж їх зберігати.

Зберігайте шини в чистому та сухому місці, щоб запобігти появі корозії та інших пошкоджень. Уникайте прямих сонячних променів, оскільки вони можуть призвести до висихання та тріщин на гумі. Ідеальним місцем для зберігання шин буде прохолодне, сухе приміщення, де вони будуть захищені від екстремальних температурних змін та вологи.

Тримайте шини вертикально або горизонтально, але не ставте їх на бічній бік. Це допоможе уникнути деформації протектора. Також варто, аби вони підтримували відповідний тиск. Це допоможе уникнути пошкоджень гуми та збереже їхню форму.

Періодично перевіряйте стан шин, особливо перед настанням нового сезону. Переконайтеся, що вони не мають пошкоджень, тріщин або зношеного протектора. Це треба робити бодай раз на місяць. Якщо ви зберігаєте шини без дисків, переконайтеся, що вони не стикаються одна з одною. Також треба регулярно перевертайте їх, щоб уникнути деформації. Окрім того, вони можуть бути поміщені на спеціальні підставки, щоб уникнути контакту з підлогою.

Шини не повинні мати контакту з газами, розчинниками, маслами або іншими агресивними хімічними речовинами. Важливо уникати зберігання шин в місцях з різкими перепадами температур.

Якщо шини зберігаються на довгий термін, їх можна упакувати у спеціальну плівку або чохли. Це допоможе захистити їх від пилу, бруду та сонячних променів.

Зберігання автомобільних шин відповідним чином допоможе зберегти їхню функціональність та безпеку на дорозі. Також ви збільшите тривалість їхньої служби і підтримуючи оптимальні умови для збереження.

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