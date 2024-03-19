Не лише шини: що обов’язково треба змінити в авто цієї весни

Зима — ще те випробування для авто, тому весною оптимально подбати про свою "залізну ластівку"

Навесні автомобілістам потрібно не лише замінити шини і перевірити колеса на розвал-сходження, але й перевірити інші технічні аспекти свого авто. Зокрема, після зими потрібно змінити свічки запалювання.

Мало хто знає, але така вимога часто є в інструкціях до транспортних засобів. Та і механіки підтверджують, що навесні ця процедура є необхідною. Розповідаємо, чому.

Що таке свічки запалювання і для чого вони потрібні

Свічки запалювання є ключовою частиною бензинового двигуна внутрішнього згоряння. Вони використовуються для створення іскри, яка впускає паливо в камеру згоряння і запускає процес згоряння. Коли стартер вмикається, щоб завести автомобіль, він приводить до обертання колінчастого вала, що, своєю чергою, рухає поршень у верхнє положення, вище камери згоряння.

Коли поршень підіймається, всередині камери згоряння створюється зона високого тиску. У цей момент свічка запалювання виводить іскру. Ця іскра займається паливно-повітряною сумішшю, яка знаходиться в камері згоряння, та викликає згоряння цієї суміші.

Свічки запалювання мають дуже важливу роль у правильному функціонуванні двигуна. Їх стан впливає на ефективність згоряння палива, споживання палива, рівень викидів, а також на загальну продуктивність та надійність автомобіля. Тому важливо регулярно перевіряти і, якщо потрібно, замінювати свічки запалювання згідно з рекомендаціями виробника автомобіля. Робити це краще навесні, адже це якраз той рубіж, коли треба перевірити стан цілої низки деталей та вузлів. Вони страждали через перепади температур та екстремальні умови типу стояння в заторах, довге прогрівання, буксування тощо.

Що буде, якщо свічки зламаються чи вийдуть з ладу

Якщо свічки запалювання зламаються або вийдуть з ладу, це може мати наступні наслідки:

проблеми з запуском двигуна;

Погіршення продуктивності двигуна;

збільшення використання мастила та палива;

підвищений рівень викидів;

зношення інших компонентів.

Ознаки, що свічки запалювання можуть бути несправними, такі: проблеми з запуском двигуна, збільшений рівень витрати палива, відчутна втрата потужності та інше. Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, рекомендується звернутися до механіка для перевірки та заміни свічок запалювання за необхідності.

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