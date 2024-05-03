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На ремонте Южного моста в Киеве разворовали 1 млн гривен: кто из чиновников попался

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Южный мост Новость обновлена 03 мая 2024, 15:27
Южный мост. Фото Национальная полиция Украины

Многострадальный мост оказался прибыльным для столичного чиновника

На ремонте Южного моста в Киеве, который закрыт для обычных жителей столицы (но не для жены Виктора Павлика), разворовали почти миллион гривен. Схему дельцы использовали классическую.

Речь идет о замене материалов при производстве работ. Она была безосновательной и повлекла за собой увеличение расходов, предусмотренных договором. Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Ремонт моста в Киеве – чиновник разворовал миллион

Расследованием хищения занимались оперативники и следователи Киева. Они установили, что директор коммунального предприятия, занимающегося обслуживанием мостов, заключил договор на ремонт деформационных швов на Южном мосту в Киеве. Подрядчик, выигравший эту публичную закупку, вместе с руководителем КП сменили материалы для ремонта. Они не были предусмотрены сметой или дефектным актом, и не имели каких-либо лучших характеристик. Однако они были гораздо дороже. Итого — почти на миллион гривен. Эксперты подтвердили, что бюджет получил именно такую сумму ущерба.

подозрение руководителю предприятия по ремонту мостов

Директору предприятия уже сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (речь идет о присвоении или растрате имущества). Сейчас оперативники устанавливают круг лиц, причастных к завладению бюджетными средствами.

Ранее Телеграф также писал об угрозе разрушения метро в Киеве. Из-за замороженного строительства ТЦ возникла угроза затопления метро.

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