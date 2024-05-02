Загроза руйнації метро в центрі Києва: у Кличка радять знизити градус і натякнули на винних

Валентин Мондриївський прокоментував кризову ситуацію на Поштовій площі та розповів, як реально можна вирішити проблему з недобудованим ТЦ

У Києві гостра дискусія довкола замороженого скандального будівництва на Поштовій площі (Подільський район), яку ініціювали члени парламентської спеціальної комісії, набула більше політичної складової, ніж реального прагнення вирішити цю багаторічну проблему з підземним довгобудом. Про це заявив заступник голови КМДА, співголова фракції УДАР у Київраді Валентин Мондриївський на засіданні контрольної комісії міськради з питань взаємодії з центральною владою.

— Тимчасова спеціальна комісія мала б запитати у Києва: "А що столиця хоче, що їй потрібно, як би ви це бачили, а ми, парламентарі, вам допоможемо?!". А у нас це переведено у якусь іншу площину, і саме ця політично-масова складова у ній переважає. Хоча хотілося б, щоб переважала робоча складова. Якщо ви запитаєте у Києва, що потрібно, давайте ми озвучимо ряд складних проєктів, які потрібно робити разом з державними установами, центральними органами виконавчої влади, з тим же парламентом, а не нав'язувати нам питання метрополітену. Безумовно, метрополітен важливий. Але хто скаже, що він менш важливий, ніж Поштова площа, про яку ми згадували на останньому засіданні ТСК?, — зазначив заступник голови КМДА.

Водночас він нагадав, що більше десяти років це проблемне питання фактично висне у повітрі, "і всі намагаються зробити крайнім з цього Київ або міського голову".

— Це складається не з одного міського голови, — продовжив Валентин Мондриївський, — а з купи проблем і підприємств, міської ради, виконавчого органу, активістів, археології. Це дуже складний проєкт. Так давайте разом цим будемо займатися, а не перекладати відповідальність. Давайте Поштову площу зробимо кейсом, який можна всім показати як ефективну роботу. Давайте скажемо про те, що деякі рішення парламенту і певних міністерств не дають можливості вирішити питання проблеми Поштової площі. І так само з метрополітеном — тут немає одностороннього руху. Дуже просив би знизити градус, не вносити це в політичну складову, бо є дуже гарний вислів, який народився в досвіді багатьох людей, — головне в процесі оперативної розробки, як говорять правоохоронці, не вийти на самих себе.

Як повідомлялось, на засіданні ТСК 23 квітня 2024 року народна депутатка, архітекторка Ганна Бондар (фракція "Слуга народу") заявила, що через заморожене будівництво торгового центру на Поштовій площі виникла загроза затоплення ґрунтовими водами підземного простору, знищення археологічних артефактів та навіть руйнування і підтоплення ділянки синьої гілки метро, що проходить у тій локації.

Нагадаємо, вже понад 10 років на станції "Поштова площа" відкрито лише один вхід із підземного переходу. Другий закритий. За ним знаходиться двоповерхове підземелля. Згідно з проєктом, там мали бути сходи та ескалатори, які будуть вести в підземні приміщення торговельного центру площею приблизно 12 тисяч квадратних метрів.

2014 року під час будівництва ТЦ під Поштовою площею було раптово виявлено частину старовинної вулиці з будівлями часів Київської Русі. Міська влада пообіцяла зберегти її. Забудовник ТЦ продовжив роботи, але пообіцяв виділити місце під музей зі знахідками. Потім у справу втрутилися активісти, і вже з 2017-го припинилися проводити будь-які роботи з будівництва.

Також "Телеграф" писав, раніше Київський метрополітен заперечив поширення інформації про нібито заплановане закриття станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" (теж — на синій гілці метро). Наразі жодних змін у роботі цих станцій метрополітенівці не передбачають.