Чи завжди водії мають поступатися дорогою цьому виду транспорту: майже половина відповіли неправильно

Чи завжди водії мають поступатися дорогою автобусам

У такій ситуації помиляються чи не половина автомобілістів. Точніше, водії автобусів нахабно користуються становищем, коли в середмісті їм постійно поступаються смугою.

Автобус готується рушати з місця зупинки, тоді як легковий автомобіль рухається по смузі, на яку автобус планує з'їхати. Чи має водій легковика пригальмувати перед автобусом? Ситуацію пояснюють на каналі "Керманич".

Хто має пріоритет у цій ситуації

Почати треба з розгляду дорожніх знаків, зображених на схемі. Прямо на місці зупинки встановлений знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", а за ним — 5.54 "Кінець забудови населеного пункту".

Тепер відповідь треба шукати у ПДР. Отже, п.17.4 Правил дорожнього руху каже, що у населених пунктах, коли автобус, мікроавтобус або тролейбус рухається від зазначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів повинні зменшити швидкість та, якщо потрібно, зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух.

Тобто, лише в межах населених пунктів автобус, який рушає від зупинки, має перевагу. Проте, у цій ситуації присутній знак 5.54 "Кінець забудови населеного пункту", що означає, що зупинка знаходиться поза міською забудовою. Таким чином, водій легкового автомобіля не повинен поступатися дорогою.

Раніше "Телеграф" пояснював, коли дозволено перетинати суцільну смугу. Вас не завжди можуть за це оштрафувати.