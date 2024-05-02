Підступний поворот: кожен другий водій навіть не здогадується, що порушує ПДР у цій ситуації

Часто водії порушують правила дорожнього руху у звичних умовах, самі того не підозрюючи.

Т-подібні перехрестя здаються простими лише на перший погляд. Насправді рух на такій ділянці дороги може регулюватися знаками, дорожньою розміткою та світлофорами.

Розглянемо ситуацію, коли на перехресті обидві машини хочуть повернути ліворуч. Докладно розповідає про правила "Автотема". Жодних інших транспортних засобів не спостерігається, а значить обидва водії можуть вільно здійснити маневр.

І тут помиляється переважна більшість автомобілістів. Здавалося б, за знаками, якщо односторонній рух закінчено, то можна повертати з будь-якої смуги. Але оскільки немає жодних знаків, що регулюють подальший рух, ні відповідних сигналів світлофора, тут слід керуватися іншими правилами.

Як правильно повернути ліворуч на Т-подібному перехресті

Стаття 10.4 ПДР України дає чіткі інструкції у цій ситуації. Отже, перед поворотом праворуч і ліворуч, у тому числі у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Тобто обидва водії повинні завчасно зайняти крайній лівий ряд і послідовно здійснити поворот.

Відтак водій білого автомобіля ненавмисно порушує правила дорожнього руху. Але в таку пастку може потрапити кожен.

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