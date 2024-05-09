Всегда ли водители должны уступать дорогу этому виду транспорта: почти половина ответили неправильно

Всегда ли водители должны уступать дорогу автобусам

В такой ситуации ошибаются почти половина автомобилистов. Точнее, водители автобусов нагло пользуются положением, когда в городе им постоянно уступают полосу.

Автобус готовится трогаться с места остановки, тогда как легковой автомобиль двигается по полосе, на которую автобус планирует съехать. Должен ли водитель легковушки притормозить перед автобусом? Ситуацию объясняют на канале "Кормчий".

Кто имеет приоритет в этой ситуации

Начать следует с рассмотрения дорожных знаков, изображенных на схеме. Прямо на месте остановки установлен знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", а за ним — 5.54 "Конец застройки населенного пункта".

Теперь ответ нужно искать в ПДД. Итак, п.17.4 ПДД говорит, что в населенных пунктах, когда автобус, микроавтобус или троллейбус движется от указанной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств должны снизить скорость и, если нужно, остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству приступить к движению.

То есть, только в пределах населенных пунктов отходящий от остановки автобус имеет преимущество. Однако в этой ситуации присутствует знак 5.54 "Конец застройки населенного пункта", что означает, что остановка находится вне городской застройки. Таким образом, водитель легкового автомобиля не должен уступать дорогу.

Ранее "Телеграф" объяснял, когда разрешено пересекать сплошную полосу. Вас не всегда могут за это оштрафовать.