Інструктор автошколи назвав єдиний випадок, коли можна перетинати суцільну смугу: штрафувати не мають права

Як перетнути суцільну пряму, коли це заборонено у ПДР

Коли водієві дозволено перетнути суцільну лінію розмітки? Це питання часто постає перед автовласником у певних ситуаціях на дорозі.

Отже, згідно з Правилами дорожнього руху України, перетинати суцільну лінію розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків і позначає межі смуг руху на дорогах, заборонено. Але у певних випадках водій може перетнути лінію 1.1. Інструктор автошколи навів влучні приклади із життя.

Коли можна перетинати вузьку суцільну лінію

Перетин суцільної лінії розмітки не вважають порушенням ПДР, якщо водій збирається оминути перешкоду на дорозі. Наприклад, якщо він рухається за повільнішим транспортним засобом і бажає його обійти, перетнути суцільну лінію для безпечного обгону не заборонено. Але тільки якщо повільніше авто рухається зі швидкістю до 30 км/год. Окрім того, обігнати дозволено і транспортні засоби, які виконують буксирування.

Також, у разі потреби можна оминути яму чи ділянку дорожніх робіт. Однак, слід пам'ятати, що ці дії мають здійснюватися безпечно, з врахуванням інтересів інших учасників руху та дотриманням вимог ПДР. Уникайте непотрібних ризиків і не створюйте аварійних ситуацій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перетинати складні перехрестя. Слід зауважити, що більшість помилилися у цьому випадку.