Навіть водії з багаторічним досвідом губляться на таких перехрестях: хто у цьому випадку має їхати першим

Вирішити цю задачку з ПДР не так просто, адже більшість зробили в ній помилку

Правила дорожнього руху можуть бути непростими для запам'ятовування, тому вирішення подібних завдань допоможе вам практикувати перед іспитом або поліпшити навички водіння. Спробуймо визначити, яке авто має почати рух першим — червоне чи синє, і з'ясуємо, чому. В цьому допоможе підказка від Test_pdr.ua.

Наперед скажемо, що більшість обрали червону машину як першу і помилилися. Адже правильна відповідь полягає в тому, що перевагу матиме саме синя, а отже, вона має виконувати поворот.

Яке роз'яснення має ця задача у ПДР

Тут ми маємо справу з нерегульованим перехрестям, де не видно жодних дорожніх знаків, зокрема знаків пріоритету. Обидві машини рухаються на однаковій швидкості, і наявність розмітки на дорозі, по якій рухається червоний автомобіль, не впливає на її статус.

Це також перехрестя рівнозначних доріг, тому діє наступне правило: водій транспортного засобу без пріоритету повинен поступитися дорогою транспортним засобам, що наближаються праворуч, за винятком перехрестя, де діє круговий рух.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яке авто має пріоритет у русі на лісових дорогах. Тут також йдеться про перехрестя рівнозначних доріг.