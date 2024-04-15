Такі перехрестя зустрічаються щодня: 70% водіїв помиляються у цьому випадку

Такі перехрестя є у кожному місті

На дорогах часто буває так, що водії не знають, як правильно вони повинні проїжджати ту чи ту ділянку. Особливо це стосується місць з багатосмуговим рухом і, звичайно, перехресть.

Сьогодні розглянемо, на перший погляд, легкий випадок перехресть. Та досвід показує, що 70% людей помиляються, відповідаючи на запитання, як його проїжджати правильно. Довідник Green Way розповідає, як це потрібно робити.

Перед проїздом перехресть задайте собі це просте питання

Одна з головних помилок при проїзді перехресть стосується смуг, з яких можна здійснювати певний маневр. Тому, доїжджаючи до перехрестя, радять задати собі просте запитання: "Куди я прямую?". Це допоможе вам зайняти потрібну смугу і звернути увагу на дорожні знаки заздалегідь.

Насправді це питання актуальне ще й тому, що дуже часто стається так, що водій, зайнявши крайню ліву смугу, раптом згадує, що їй потрібно праворуч. І здійснює…. поворот праворуч з крайньої лівої смуги. Це наражає на небезпеку усіх учасників проїзду перехресть, не кажучи вже про те порушення правил дорожнього руху.

А тепер розглянемо класичний випадок, у якому найчастіше помиляються. Найскладнішим новачкам дається проїзд нерегульованих перехресть. Уявіть, що ви рухаєтесь на авто головною дорогою, яка повертає праворуч. Але з головної дороги від нас збирається повертати ліворуч ще одне авто. Також з другорядних доріг своїми смугами прямо рухаються авто. Нерідко стається так, що рух починають усі або більшість водіїв, і на перехресті "застрягають", а тоді аж починають пропускати один одного.

Тут потрібно думати швидко. Спочатку згадуємо про головну дорогу, а тих, хто їде другорядними, відкидаємо. Думаємо, хто повинен проїжджати першим, адже обидва авто на головній. Не важливо, хто з’їжджає чи не з’їжджає з головної дороги. У цій ситуації важливо те, звідки рух починається. Тут вступає в дію правило "Перешкоди справа". Водій має дати дорогу тій автівці, яка наближається праворуч. Діє воно лише в однакових умовах, тобто коли обидва водії — на головній дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, за які порушення ПДР можна отримати штраф у розмірі 680 грн. Про це забуває кожен другий водій.