Ви не зможете відповісти правильно: як водій авто має їхати у цій непростій ситуації

На цих перехрестях стаються непорозуміння щодня

Т-подібне нерегульоване перехрестя є одним із найскладніших. У цьому випадку дуже часто помиляються не лише новачки, але й водії зі стажем. А все через те, що водії не знають правил пріоритету. Щоб правильно відповісти на це запитання, потрібно досконало володіти ПДР.

Розповідаємо про один з найскладніших випадків, які зустрічаються на дорозі. Він описаний на телеграм-каналі "А ти знаєш ПДР?".

Як вчинити у цій ситуації

На картинці зображене т-подібне нерегульоване перехрестя, на якому одночасно зустрілись 3 машини різних кольорів. Водії чорного та зеленого авто бажають їхати прямо, а сірий хоче повертати ліворуч.

Як же тут потрібно вчинити? Дати дорогу обом авто, першим має їхати сірий, чи ж зелений?

Насправді тут найголовнішу роль відіграє знак пріоритету. Це знак 2.3 "Головна дорога". У того водія, який бачить перед собою такий знак, є пріоритетне право проїзду першим. Але крім жовтого ромба є табличка "Напрямок головної дороги", яка вказує, що вона повертатиме ліворуч.

Згідно з правилами дорожнього руху, водії, які перебувають на перехресті по другорядній дорозі, не матимуть пріоритету. Тобто це водій зеленого авто. Інших два водії одночасно перебувають на головній дорозі. У цьому випадку потрібно керуватись так званим правилом правої руки, коли водій авто повинен дати дорогу транспортним засобам, що наближаються з правого боку

У такому випадку сірий автомобіль для чорного є перешкодою з правого боку, тому саме чорний має поступитись дорогою. Підсумуємо: першим проїжджає перехрестя сіре авто, адже воно перебуває на головній дорозі, і для нього немає перешкоди справа (адже водій зеленого авто перебуває на другорядній дорозі, про що вказує знак "Дати дорогу), далі їде чорне авто, а зелене проїде останнім.

Раніше "Телеграф" писав, про випадок, у якому кожен другий водій навіть не здогадується, що порушує ПДР. Цей поворот дуже підступний.