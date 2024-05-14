Належав нафтовому магнату з Москви: у Харкові виявили унікальний Mercedes "Кабан" без пробігу (фото)

Автомобіль майже новий і належав бізнесмену

Mercedes-Benz 300SE 1993 року випуску — це справжня легенда на теренах нашої країни. "Кабан", як його називали у "лихі" 90-ті, рідко зустрічається в Україні, та ще й у хорошому стані.

Але дива трапляються. Нещодавно одне з таких авто перекупив відомий в Україні поціновувач "капсул часу" Roma Urraco. А належав він не звичайній людині. Але про все по порядку.

Попереднім власником цього авто був чоловік, який отримав "Кабана" в спадок від батька. Найцікавіше, що тоді він мав пробіг всього 11 тисяч кілометрів. Для авто, якому 31 рік, це просто нічого.

Історія авто Mercedes-Benz 300SE 1993

Першим власником цієї машини був нафтовий магнат родом із Баку, який працював у Москві. Справи у нього йшли доволі непогано, і він міг собі дозволити таке розкішне авто. Замовив він його в офіційного дилера Mercedes-Benz в Москві ЛогоВАЗ. Також він володів ще одним Mercedes, іншої моделі. Та доля у неї склалась зовсім по-іншому: авто вкрали бандити, підкарауливши в "підворотні" і відібравши авто з ключами.

Зрозумівши, наскільки часи у 90-ті в Москві були "буремними", він вирішив переїхати у спокійніший регіон. Ним виявився український Харків, де машина простояла багато років у гаражі та не експлуатувалась, адже чоловік їздив службовими авто.

Лише цього року машина перейшла у спадок сину. Та поряд з місцем стоянки прилетів снаряд, який трішки пошкодив авто. Тоді новий власник вирішив евакуювати машину у спокійніший регіон, і навіть планував щодня їздити ним. Та автомобільні колекціонери переконали чоловіка не робити цього, адже авто цікаве передусім як колекційний експонат. Автоколекціонери його викупили. Ціну не повідомляють.

Раніше "Телеграф" також писав про унікальний Chevrolet, що належав застреленому у 90-х першому олігарху України. Він нещодавно засвітився у Києві.