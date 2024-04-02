Легендарна капсула часу: в Україні виставили на продаж 32-річний Buick у гарному стані (фото)

Екземпляр дійсно дуже добре зберігся

Іноді, на українському ринку вживаних авто можна побачити досить цікаві машини. Ось і цього разу на продаж був виставлений незвичайний та водночас дуже рідкісний екземпляр.

Так, на онлайн-майданчику з'явилося оголошення про продаж седана Buick La Sabre 1992 року випуску. Зазначається, що цей автомобіль виконаний у модифікації "Limited".

Чим може похизуватися цей Buick La Sabre

У оголошенні автор зазначає, що це авто — справжня капсула часу в оригіналі. Екземпляр зберігся у відмінному стані, повністю обслужений та оновлений. Окрім того, машина має лише оригінальні деталі, які перебувають в цілком робочому стані.

Buick La Sabre 1992 року випуску

Щодо салону, то він також має непоганий вигляд. Інтер'єр цього автомобіля досить чистий та просторий.

Салон Buick La Sabre 1992 року випуску

Пробіг цього Buick La Sabre становить 230 тисяч км, коробка передач автоматична, а привід — передній. Автомобіль їздить на бензині, має потужність у 225 кінських сил та об'єм двигуна в 3,8 літри. Щодо витрати пального, то автором оголошення заявлено 12,5л./100 км.

Якщо брати інші технічниі характеристики, то тут машина може похизуватися: підсилювачем керма, електропакетом, електросклопідіймачами та круїз-контролем. Щодо ціни, то цей 32-річний Buick La Sabre оцінили в 290 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про знайдений рідкісний Ford Mustang, який 45 років простояв у підвалі. Усього в 1969 році було випущено 1537 екземплярів цієї моделі.