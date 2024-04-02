Легендарна капсула часу: в Україні виставили на продаж 32-річний Buick у гарному стані (фото)
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Екземпляр дійсно дуже добре зберігся
Іноді, на українському ринку вживаних авто можна побачити досить цікаві машини. Ось і цього разу на продаж був виставлений незвичайний та водночас дуже рідкісний екземпляр.
Так, на онлайн-майданчику з'явилося оголошення про продаж седана Buick La Sabre 1992 року випуску. Зазначається, що цей автомобіль виконаний у модифікації "Limited".
Чим може похизуватися цей Buick La Sabre
У оголошенні автор зазначає, що це авто — справжня капсула часу в оригіналі. Екземпляр зберігся у відмінному стані, повністю обслужений та оновлений. Окрім того, машина має лише оригінальні деталі, які перебувають в цілком робочому стані.
Щодо салону, то він також має непоганий вигляд. Інтер'єр цього автомобіля досить чистий та просторий.
Пробіг цього Buick La Sabre становить 230 тисяч км, коробка передач автоматична, а привід — передній. Автомобіль їздить на бензині, має потужність у 225 кінських сил та об'єм двигуна в 3,8 літри. Щодо витрати пального, то автором оголошення заявлено 12,5л./100 км.
Якщо брати інші технічниі характеристики, то тут машина може похизуватися: підсилювачем керма, електропакетом, електросклопідіймачами та круїз-контролем. Щодо ціни, то цей 32-річний Buick La Sabre оцінили в 290 тисяч грн.
Раніше "Телеграф" розповідав про знайдений рідкісний Ford Mustang, який 45 років простояв у підвалі. Усього в 1969 році було випущено 1537 екземплярів цієї моделі.