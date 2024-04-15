У Києві засвітився унікальний Chevrolet, що належав застреленому у 90-х першому олігарху України (відео)

Броньоване авто не врятувало олігарха від кілера

На вулицях Києва засвітився рідкісний автомобіль представницького класу Chevrolet Caprice. Це авто родом із 90-х належав відомому політику, якого застрелили росіяни. Мова йде про Євгенія Щербаня, одного з найбагатших людей України в ті часи. Подейкують, що саме Щербань був першим олігархом незалежної України. Це унікальний автомобіль, адже він був броньований і вироблявся під замовлення особисто Щербаня. Саме він на ній їздив, що підтверджується старими фото і розповідями оточення політика. Саме на цих знімках він у компанії Ахметова і Тарути.

Авто помітили біля ресторану та готелю "Салют" у Києві, що на вулиці Івана Мазепи. Машина, здавалось би, безслідно зникла після вбивства Щербаня у 1996 році. Останніми роками її кілька разів бачили у Києві. Авто, за попередньою інформацією, володіє син політика. Відео опублікували на сторінці aa5552km у TikTok.

Вбивство Євгенія Щербаня

Політика розстріляли 3 листопада 1996 року, йому було 50 років. Він саме повернувся з Москви у Донецьк на чартерному рейсі літака Як-40, з ювілею Кобзона. Але сісти у свій броньований автомобіль він не встиг, адже його розстріляли на виході з літака. Убили не лише Щербаня, але і його жінку та екіпаж літака. Двоє синів олігарха до цього дня продовжують пошуки винних у його смерті. Тоді замах на політика спричинив значний резонанс, адже вбивство намагались використати політичні сили у боротьбі за крісла у владі. Також розглядали причетність до смерті Щербаня Ахметова, Януковича, Тимошенко і Лазаренка. Вбивство скоїли Вадим Болотський, росіянин, Геннадій Зангеділі та інші спільники, проте замовників так і не знайшли.

Болотського засудили до довічного ув’язнення, він відбував покарання у Луганській області. Та у 2014 році кілер зник із в’язниці у результаті штурму колонії бойовиками.

Що відомо про авто

Chevrolet Caprice — це один із символів автомобільної історії, особливо в 90-х роках. Це американське повнопривідне авто, яке вироблялося компанією Chevrolet під різними назвами протягом кількох десятиліть.

У 90-х роках Chevrolet Caprice отримав оновлення. Ця модель, також відома як "Chevy Caprice", стала популярною серед правоохоронних органів, бо вона була просторою, міцною і мала виняткову потужність. У той час Caprice використовувався як поліцейські патрульні машини в багатьох містах США.

Що робило Chevrolet Caprice унікальним? На відміну від більшості сучасних автомобілів, які спрямовані на підвищену економічність палива та мінімізацію викидів, Caprice був представником американської автомобільної культури, де великі розміри та потужність грали ключову роль. Об’ємний двигун, широке сидіння та комфортне керування — це ті риси, які робили Caprice таким унікальним серед автомобілів 90-х.

Хоча модель Caprice перестала вироблятися в 1996 році, вона залишається популярною серед колекціонерів і ентузіастів класичних автомобілів, які цінують її характеристики та історичне значення.

Раніше "Телеграф" писав про унікальне авто, яке належало однопрізвищнику олігарха — відомому політику та екс-губернатору Сумської та Донецької областей. Він також був свідком у справі про вбивство Євгенія Щербаня. Автомобіль привезли для нього у новому стані, коли Щербань ще був головою Донецької області.