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В Україні помітили дуже рідкісний мотоцикл Tornado Sachs, якому уже 65 років (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Мотоцикл Tornado Sachs 502 1960
Мотоцикл Tornado Sachs 502 1960. Фото Roma Urraco

Це справжнісінька капсула часу

В Україні помітили справді рідкісний екземпляр мотоцикла Tornado Sachs 502 1960 року випуску. Незважаючи на те, що йому уже майже 65 років, деякі елементи виглядають майже як нові.

Відповідні фото опублікував у Фейсбуці відомий поціновувач капсул часу Roma Urraco. Автоблогер повідомляє, що це один такий мопед в Україні.

Що відомо про мотоцикл Tornado Sachs 502

Tornado Sachs 502, випущений у 1960 році, є одним із представників мотоциклів того часу, що був відомий своєю надійністю та простотою в експлуатації. Tornado — це бренд, який був популярним у 1950-х і 1960-х роках, особливо в Європі.

Sachs 502 використовував двигун німецького виробництва, який також відомий своєю надійністю. Цей двигун мав об'єм близько 50 кубічних сантиметрів і був досить потужним для свого часу, що дозволяло мотоциклу досягати непоганих швидкостей для свого класу.

Дизайн Tornado Sachs 502 був типовим для мотоциклів того періоду: він мав класичну конструкцію з двома колесами, рамою і сидінням для одного пасажира. Цей мотоцикл був часто використовуваний для щоденних поїздок у місті, а також для відпочинку за межами міста. А зараз модель викликає захоплення серед колекціонерів та ентузіастів вінтажних мотоциклів, які цінують її історичну цінність та стиль.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну капсулу часу в Україні. Це Lexus 2007 року випуску перламутрового кольору.

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