Неймовірна капсула часу: в Україні виявлено 33-річний мотоцикл в ідеальному стані та з мізерним пробігом

Цей екземпляр ще й виставлено на продаж

В Україні виявлено досить цікавий транспортний засіб. Так, на продаж виставлено мотоцикл "Іж Юпітер 5" 1991 року випуску.

Чим особливий Іж Юпітер 5

Цей екземплярий примітний тим, що поприсвій вік він зберігся в ідеальному стані. Про це говорить і його пробіг — 1 350 км. Об'єм двигуна цього "залізного коня" становить 350 кубічних сантиметрів.

Щодо технічного стану, то автор оголошення зазначає, що цей мотоцикл має все своє життя лише одного власника, не битий та готовий до експлуатації. Окрім того, його ніколи не перефарбовували, технічний стан задовільний, а сам він зберігається в гаражі.

Щодо ціни, то за цей мотоцикл просять 2 тисячі доларів. Сам "Іж Юпітер 5" випускався від 1985 по 2008 роки, він мав три модифікації. Потужність цієї моделі становить 24 кінські сили. Максимальна швидкість — 125 км/год (без бічного причепу, з причепом 90 км/год). Мотоцикл був конкурентом чехословацької Jawa 350/638.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які авто можна придбати в Україні до 2 тисяч доларів. За такі гроші не завжди пропонують лише мотлох.