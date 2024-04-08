Культові бандитські "тачки", які так полюбляли у "лихі" 90-ті: на чому їздили представники кримінального світу тих часів

Власників таких авто точно поважали

Найбільш кримінальним десятиліттям, згідно з поширеною думкою, є 90-ті. Це час, який характеризувався максимальним свавіллям у всіх сферах життя, а бандити керували цим всім. Саме у цей час в СРСР та після його розпаду почали з’являтись непогані авто. Утім, діставались вони спочатку бандитам та іншим непересічним громадянам.

Звичайно, що вони не хотіли їздити на ГАЗах і "Копійках", як інші громадяни, у яких потенційно не було проблем з законом. Будь-який власник іномарки, навіть якщо це іржаве корито, виглядав крутим і забезпеченим.

Та що стосується дійсно класних авто, то вони у 95% випадків мали прямий стосунок до криміналу. Цікаво, що вони дотепер цінуються як класні і перевірені часом авто. Так на яких же машинах полюбляли їздити злочинці?

"Дев’ятка"

На початку своєї історії ВАЗ-2109 був одним із найпопулярніших авто у кримінальному стилі. Вона була надійною, керувати нею було легко, а ще — виглядала маленькою і спортивною. Такий собі бандитський спорткар. Найпопулярнішим кольором був вишневий.

BMW E34

Таку беху мріяли мати всі бандити того часу. Це справжній символ 90-х. У ті часи автомобіль був страшенно дорогим і не підйомним для звичайного громадянина. Але для бандитів — те, що треба. Згадайте серіал "Бригада" — на такій BMW їздив головний персонаж.

Pontiac Grand Am

Американські авто були шалено популярними після середини 90-х. На них їздили не лише бандити, але й представники влади та бізнесу. Також дуже популярними були седани Lincoln Town Car.

Jeep Grand Cherokee

Як бандит, що себе поважає, міг не мати джипа? Це було зовсім неправильно. Йдеться не лише про Grand Cherokee, а про усі великі авто, типу позашляховиків. У ті часи джипами називали авто не залежно від марки. У цих авто було просторо і зручно їздити. А ще — така машина однозначно вселяла повагу до власника.

Chevrolet Suburban

Великий SUV для бандитів, які жили під містом, — те, що треба. Перевезти важливі речі, банду, просто покататись містом і показати себе — для чого лише не використовувались авто у ті часи.

Toyota Land Cruiser

"Крузак" — авто, яке полюбилось ще з часів розвалу СРСР і вважається преміальним до сьогодні. ЗАраз цим автомобілем їздять всі, у кого на нього вистачило грошей. А колись авто використовувалось лише бандитами.

"Гелік"

"Гелік" — ще одна машина, яка має прихильників уже три десятиліття. Вперше вона з’явилась у нас наприкінці 90-х, і зараз на такому авто їздять багачі і бізнесмени. Великий, показний, потужний — основні характеристики крутого автомобіля тих часів.

Раніше "Телеграф" писав про авто, які були мрією кожного громадянина СРСР. Машини виглядали стильно, мали хороші технічні характеристики та, найголовніше, були надійними.