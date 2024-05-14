Принадлежал нефтяному магнату из Москвы: в Харькове обнаружили уникальный Mercedes "Кабан" без пробега (фото)

Автомобиль почти новый и принадлежал бизнесмену

Mercedes-Benz 300SE 1993 года выпуска – это настоящая легенда на территории нашей страны. "Кабан", как его называли в "лихих" 90-х, редко встречается в Украине, да еще и в хорошем состоянии.

Но чудеса случаются. Недавно один из таких авто перекупил известный в Украине ценитель "капсул времени" Roma Urraco. А принадлежал он не обычному человеку. Но обо всем по порядку.

Предыдущим владельцем этого авто был мужчина, получивший "Кабана" в наследство от отца. Самое интересное, что тогда у него был пробег всего 11 тысяч километров. Для авто, которому 31 год, это просто нечего.

История авто Mercedes-Benz 300SE 1993

Первым владельцем этой машины был нефтяной магнат родом из Баку, работавший в Москве. Дела у него шли довольно неплохо, и он мог себе позволить такой роскошный автомобиль. Заказал он его у официального дилера Mercedes-Benz в Москве ЛогоВАЗ. Также он владел еще одним Mercedes, другой моделью. Но судьба у нее сложилась совсем по-другому: авто украли бандиты, подкараулив в подворотне и отобрав авто с ключами.

Поняв, насколько времена в 90-е в Москве были "бурыми", он решил переехать в более спокойный регион. Им оказался украинский Харьков, где машина простояла много лет в гараже и не эксплуатировалась, ведь мужчина ездил на служебных авто.

Только в этом году машина перешла по наследству сыну. Но рядом с местом стоянки в Балаклее прилетел снаряд, немного повредивший авто. Тогда новый владелец решил эвакуировать машину в более спокойный регион, и даже планировал ежедневно ездить на ней. Но автомобильные коллекционеры убедили мужчину не делать этого, ведь автомобиль интересен прежде всего как коллекционный экспонат. Автоколлекционеры его выкупили. Цены не сообщают.

Ранее "Телеграф" также писал об уникальном Chevrolet, принадлежавшем застреленному в 90-х первом олигархе Украины. Он недавно засветился в Киеве.