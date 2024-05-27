Від малого штрафу і аж до вилучення прав: водіям нагадали, яке тонування скла в авто заборонене в Україні

Щоб уникнути штрафів, необхідно знати і дотримуватися встановлених законодавством норм світлопропускної здатності скла

Тонування скла автомобіля стало популярним серед автомобілістів завдяки своїм численним перевагам: зниженню нагрівання салону, захисту від ультрафіолетових променів, підвищенню приватності та естетичному вигляду автомобіля. Проте, попри всі позитивні моменти, важливо знати про правові обмеження та відповідальність, пов'язану з тонуванням автомобільних стекол.

Які норми тонування діють в Україні

В Україні діють певні вимоги до світлопропускної здатності скла:

Лобове скло: мінімальна допустима світлопропускна здатність становить 75%. Передні бічні стекла: мінімальна допустима світлопропускна здатність становить 70%. Задні бічні та заднє скло: вимоги щодо світлопропускної здатності відсутні, за умови наявності дзеркал заднього виду. Забороняється використовувати дзеркальну плівку.

Ці норми встановлені для убезпечення дорожнього руху, оскільки занадто темне тонування може обмежувати видимість водія, особливо в умовах недостатнього освітлення.

Покарання за занадто тоновані стекла

Порушення норм тонування може призвести до штрафів та інших санкцій. Окремим пунктом відповідальність за це не прописана, а в Кодексі про адміністративні правопорушення вона внесена до загального пункту про порушення технічної експлуатації транспортних засобів у ПДР. А саме за керування водієм транспортним засобом, що переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів.

Отже, за тонування скла, яке пропускає менше ніж 75% світла для лобового скла та менше ніж 70% для передніх бокових стекол, на перший раз можуть оштрафувати на 340 грн. У разі повторного порушення протягом року водія можуть позбавити права керування автомобілем на строк від 3 до 6 місяців.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому водіям приходять чужі штрафи.