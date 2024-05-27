Від малого штрафу і аж до вилучення прав: водіям нагадали, яке тонування скла в авто заборонене в Україні
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Щоб уникнути штрафів, необхідно знати і дотримуватися встановлених законодавством норм світлопропускної здатності скла
Тонування скла автомобіля стало популярним серед автомобілістів завдяки своїм численним перевагам: зниженню нагрівання салону, захисту від ультрафіолетових променів, підвищенню приватності та естетичному вигляду автомобіля. Проте, попри всі позитивні моменти, важливо знати про правові обмеження та відповідальність, пов'язану з тонуванням автомобільних стекол.
Які норми тонування діють в Україні
В Україні діють певні вимоги до світлопропускної здатності скла:
- Лобове скло: мінімальна допустима світлопропускна здатність становить 75%.
- Передні бічні стекла: мінімальна допустима світлопропускна здатність становить 70%.
- Задні бічні та заднє скло: вимоги щодо світлопропускної здатності відсутні, за умови наявності дзеркал заднього виду.
- Забороняється використовувати дзеркальну плівку.
Ці норми встановлені для убезпечення дорожнього руху, оскільки занадто темне тонування може обмежувати видимість водія, особливо в умовах недостатнього освітлення.
Покарання за занадто тоновані стекла
Порушення норм тонування може призвести до штрафів та інших санкцій. Окремим пунктом відповідальність за це не прописана, а в Кодексі про адміністративні правопорушення вона внесена до загального пункту про порушення технічної експлуатації транспортних засобів у ПДР. А саме за керування водієм транспортним засобом, що переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів.
Отже, за тонування скла, яке пропускає менше ніж 75% світла для лобового скла та менше ніж 70% для передніх бокових стекол, на перший раз можуть оштрафувати на 340 грн. У разі повторного порушення протягом року водія можуть позбавити права керування автомобілем на строк від 3 до 6 місяців.
Раніше "Телеграф" писав про те, чому водіям приходять чужі штрафи.