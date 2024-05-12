Не робіть цього, щоб не мати клопоту: що загрожує за їзду тротуарами та пішохідними доріжками

В Україні передбачані чіткі правила та суттєві штрафи за проїзд тротуарами

Їзда по тротуарах є однією з найбільш небезпечних та суперечливих практик серед водіїв. Вона стає причиною численних конфліктів між водіями, пішоходами та правоохоронними органами.

Отже, пункт 11.13 Правил дорожнього руху регулює їзду по тротуарах та пішохідних доріжках. Відповідно до цього положення, водіям заборонено рухатися тротуарами та доріжками на автомобілях, оскільки це створює пряму небезпеку для пішоходів, які пересуваються цими ділянками вулиці.

Яке покарання передбачено за їзду по тротуару

За порушення ПДР, яким є проїзд по тротуару і пішохідним доріжкам, передбачена адміністративна відповідальність. Стаття ст. 122 ч. 7 КУпАП каже, що штраф може становити від 340 до 510 грн. Проте вас не завжди мають право штрафувати.

Коли і кому можна їздити по тротуару

Той самий пункт дозволяє проїзд по тротуару авто, що належить мешканцям навколишніх будинків, за умови відсутності іншого доступу до цієї зони. Також дозволено рух по тротуарах автомобілям, які мають відповідний знак "Інвалід", але тільки, якщо водій має відповідне посвідчення. У цьому випадку швидкість руху транспортного засобу по тротуару не повинна перевищувати 20 км/год.

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