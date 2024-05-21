Отримаєте прочуханки не лише від сусідів: за гучну музику з авто у дворі передбачено штраф

За гучну музику з авто під чужими вікнами можуть оштрафувати

Прослуховування музики у власному автомобілі у дворі будинку – це приємний спосіб розважитися чи розслабитися для багатьох людей. Проте шикарні автомобілі з крутими музичними системами можуть стати джерелом шуму для оточення і проблем – для автовласника.

Отже, коли звук стає надто гучним і перешкоджає спокою сусідів або порушує тишу у громадських місцях, це може призвести до серйозних наслідків у вигляді адміністративних штрафів. А після 22.00 шуміти також заборонено у парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на територіях мікрорайонів і у житловій забудові.

Наскільки голосно можна слухати музику

Так, за санітарними нормами допустимий рівень шуму на прилеглих територіях до житлових будинків підвищеної комфортності та котеджів вдень – до 65 дБ, а вночі – 55 дБ, а до звичайних житлових будинків, поліклінік, будинків відпочинку вдень – до 70 дБ, вночі – до 60 дБ. До прикладу, рівень шуму у бібліотеці становить 40 дБ, а дзвоник у дверях лунає уже на 90 дБ.

Яким може бути покарання за гучну музику

Порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, згідно зі статтею 182 КУпАП, тягне за собою відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі від 85 до 255 гривень. Але у разі коли впродовж року порушення повторюється, стягуватиметься більший штраф – від 255 до 510 гривень. У порушника також можуть конфіскувати й саме "джерело шуму".

Загалом, необхідно бути уважним до місцевих правил і нормативів щодо шуму, щоб уникнути неприємностей та штрафів. Пам'ятайте, що ваше право розважатися не повинно порушувати право інших на спокій та тишу.

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