Ви навіть не знали, що можете отримати штраф за це: чим загрожує відсутність бризковиків

Якщо на машині із заводу стоять бризковики, зняти або втратити їх не можна

Більшість машин з конвеєра мають бризковики, причому, як правило, на всіх чотирьох колесах. Бризговики – це пристрої всередині колісних арок або на задній частині передніх та задніх бамперів. Їхня головна мета – захистити кузов автомобіля від попадання бруду, каміння та води, які можуть бути викинуті колесами під час руху.

Вони також допомагають запобігти пошкодженню кузова від солі та інших хімічних речовин, що використовуються на дорогах у зимовий час для боротьби зі снігом та льодом. І саме взимку вони найчастіше ламаються та відвалюються. У той же час, ПДР однозначно відносять бризковик до підпункту "Інші елементи конструкції". Тобто, його використання чітко регламентовано у Правилах.

Які наслідки спричиняє відсутність бризковика

Якщо автомобіль із заводської комплектації має бути забезпечений бризковиками, але вони відсутні, це порушення підпадає під статтю 31.4.7 пункту "е" Правил. Це означає, що експлуатацію такого автомобіля заборонено.

Покарання за втрату бризковика виглядає переконливо: передбачено штраф у розмірі 340 гривень. А за повторного порушення протягом року водія можуть позбавити прав на строк від трьох до шести місяців або виписати адміністративний арешт на 5-10 діб (згідно зі статтями 121 частиною 1 та частиною 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Отже, якщо від вашого криловловлювача залишилися лише жалюгідні огризки, все одно краще їх не знімати. А залишені взимку на узбіччях бризковики потрібно якнайшвидше замінити.

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