От маленького штрафа и до изъятия прав: водителям напомнили, какая тонировка стекла в авто запрещена в Украине

Чтобы избежать штрафов, необходимо знать и соблюдать установленные законодательством нормы светопропускной способности стекла

Тонировка стекла автомобиля стала популярной среди автомобилистов благодаря своим многочисленным преимуществам: снижению нагрева салона, защите от ультрафиолетовых лучей, повышению приватности и эстетическому виду автомобиля. Однако, несмотря на все положительные моменты, важно знать о правовых ограничениях и ответственности, связанных с тонированием автомобильных стекол.

Какие нормы тонирования действуют в Украине

В Украине действуют определенные требования к светопропускной способности стекла:

Лобовое стекло: минимальная допустимая светопропускная способность составляет 75%. Передние боковые стекла: минимальная допустимая светопропускная способность составляет 70%. Задние боковые и заднее стекло: требования к светопропускной способности отсутствуют, при наличии зеркал заднего вида. Запрещается использовать зеркальную пленку.

Эти нормы установлены для обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку слишком темная тонировка может ограничивать видимость водителя, особенно в условиях недостаточного освещения.

Наказание за слишком тонированные стекла

Нарушение норм тонирования может привести к штрафам и другим санкциям. Отдельным пунктом ответственность за это не прописана, а в Кодексе об административных правонарушениях она внесена в общий пункт о нарушении технической эксплуатации транспортных средств в ПДД. А именно за управление водителем транспортным средством, переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов.

Следовательно, за тонировку стекла, которое пропускает менее 75% света для лобового стекла и менее 70% для передних боковых стекол, на первый раз могут оштрафовать на 340 грн. В случае повторного нарушения в течение года водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

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