Завдання зі "зірочкою": чим відрізняється омологована шина від звичайної і як її правильно встановлювати

Щоб гарантувати високі експлуатаційні характеристики та відповідність суворим стандартам, виробники проводять процедуру омологації

У світі автомобільних шин є спеціальний термін "омологація". Він стосується сертифікації шин на відповідність певним стандартам якості та безпеки для використання на дорогах загального користування.

Омологація шин — це комплексна процедура сертифікації, що підтверджує відповідність суворим вимогам щодо безпеки, екологічності та експлуатаційних характеристик. Омологацію проводять авторитетні незалежні організації та інституції. Омологіровані шини відрізняються від стандартних моделей за низкою особливостей.

Чим відрізняється омологована шина від звичайної моделі

Головна відмінність – підвищені вимоги до якості та безпеки. Омологовані шини проходять додаткові випробування на міцність, зчіпні властивості, керованість, стійкість до аквапланування та інші параметри. На боковині омологованої шини проставляються спеціальне маркування у вигляді буквено-цифрового коду, що підтверджує проходження сертифікації.

Омологовані шини схвалені для встановлення як заводська комплектація, дозволені до застосування на дорогах загального користування та відповідають вимогам законодавства конкретної країни.

Маркування омологації шин

Найбільш поширеними маркуваннями омологації є:

E (DOT) — допуск до використання в США та Канаді

ECE (ЄЕК ООН) – єдині вимоги для країн Євросоюзу

SNCT – сертифікація для Бразилії

INMETRO — Мексика

CCC — КНР

JAN/JIS — Японія

Маркування від виробника:

* — BMW, MINI

* BMW M – BMW M3, Z4M, M5, M6, M8

a — AUDI, VW

A – Toyota Auris

AM6 – Ford USA

AM8, AM9, AMP, AMS, AMX, AMR — Aston Martin

AO, AO1 – AUDI

B, B1, BC, BL – Bentley

CH — Chrysler (C1 — Chrysler Viper)

DC — Daimler/Chrysler

FI – FIAT

FO – Ford

HO — Honda

J, J1, J2, JRS — Jaguar

K1, K2, F, F01, F02 — Ferrari

L – Lamborghini

LR, LR0 – Land Rover

MO = Mercedes Original – Mercedes-Benz

MO1 – Mercedes-Benz AMG

MOE – Mercedes-Benz (RunFLAT)

MC – McLaren

MGT – Maserati

MI – Mitsubishi

N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6 — Porsche

OP – Opel

PE – Peugeot

RE – Renault

RO1, RO2, RO3 – AUDI Quattro RS4, RS6, R8

SE – Seat

SK – Skoda

T0 — Tesla

VOL — VOLVO

VW – Volkswagen (VO – Volkswagen Tuareg)

Маркування зазвичай включає серію літер та цифр, що розшифровують тип омологації, країну, рік сертифікації та іншу інформацію.

Як встановлювати омологовані шини

Використання омологованих шин має низку суворих обмежень і заборон, яких необхідно дотримуватися. Категорично забороняється встановлювати на один транспортний засіб шини з омологацією та без омологації.

Омологовані шини проходять серйозні випробування та сертифікацію, що підтверджує їхню відповідність вимогам безпеки. Використання несертифікованих шин у поєднанні з омологованими може негативно позначитися на керованості, гальмуванні та загальній безпеці автомобіля.

Також не можна змішувати омологовані шини з різними омологаціями (наприклад, N0 та N1). Кожна омологація передбачає різні вимоги та стандарти випробувань. Використання шин з різними омологаціями може призвести до неузгодженості їх експлуатаційних характеристик і, як наслідок, погіршення керованості та стійкості.

Заборонено встановлювати омологовані шини на моделі автомобілів, для яких вони не призначені. Омологація проводиться для конкретних типорозмірів шин з урахуванням вимог виробника автомобіля. Установка шин, не омологованих для даної моделі, може призвести до зниження безпеки і передчасного зносу як шин, так і вузлів підвіски.

Раніше "Телеграф" писав про шини Seal Inside. Ще 20 років тому водії та мріяти не могли про таке.