Не потрібно гнатись за роком випуску шин: для чого існує індикатор розтріскування і як він працює

Деколи краще купити шини попередніх років випуску

Автомобільні шини – це не просто гума, яка контактує з дорогою. Їх вибір впливає на безпеку, комфорт і економічність водіння. Багато водіїв помилково вважають, що чим новіший рік випуску шини, тим вона краща. Але це не завжди так.

Нові шини – це добре, але це не єдиний параметр, на який слід звертати увагу. Важливим показником якості шин є індикатор розтріскування. Цей індикатор допомагає зрозуміти, чи правильно зберігались шини до продажу. Зазвичай він виглядає як овал і розташований на бічній стороні гуми.

Як працює цей індикатор?

Усе дуже просто. Якщо поверхня індикатора шорсткий на дотик, це означає, що шина зазнала неправильного зберігання. Вона могла перебувати під прямими сонячними променями, в умовах високої вологості або різких температурних коливань. Такі умови прискорюють старіння гуми, що може призвести до її розтріскування під час експлуатації.

Індикатор розтріскування допомагає визначити, чи готова шина до використання. Важливо перевіряти не лише дату виготовлення, але й стан індикатора перед покупкою. Шершавий індикатор – це сигнал, що варто замислитися про інший комплект шин.

Вибираючи шини, не женіться за новинками. Навіть якщо шина виготовлена кілька років тому, але зберігалась правильно, вона може служити довше і краще, ніж нова, але неправильно збережена. Звертайте увагу на індикатор розтріскування і пам’ятайте: правильне зберігання – запорука довговічності шин.

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати шини для електрокарів. Є три ходові моделі на будь-який бюджет.