Підійдуть, але не всім: шо таке всесезонні шини і чи варто на них їздити влітку

Навіть найбільш універсальні рішення мають свої обмеження, і всесезонні шини не є винятком

Всесезонні шини – це тип шин, призначений для використання протягом усього року в різних погодних умовах. Вони є комбінацією літніх і зимових шин, і зазвичай маркуються як AS (All Season) або Any Season, чи AW або Any Weather.

Всесезонні шини можуть як покращувати, так і погіршувати комфорт водіння порівняно зі спеціалізованими літніми чи зимовими шинами. За правильних умов експлуатації вони забезпечують достатнє зчеплення з дорогою для погодних умов, що робить їзду більш плавною та комфортною.

Переваги всесезонних шин

При виборі шин для автомобіля, всесезонні варіанти відіграють важливу роль у забезпеченні комфорту та безпеки під час водіння протягом усього року. Вони мають свої переваги над спеціальною гумою, наприклад:

їх можна використовувати цілий рік, не потрібно міняти шини двічі на рік;

зручність, економія часу та грошей на заміні шин;

вони підходять для різних погодних умов (дощ, сніг, зміна температури);

забезпечують достатнє зчеплення з дорогою в більшості випадків.

Недоліки всесезонних шин

Попри свою універсальність, всесезонні шини мають деякі недоліки, які важливо враховувати при їх виборі. Це, насамперед:

гірші експлуатаційні характеристики порівняно зі спеціалізованими літніми/зимовими шинами;

менша ефективність на екстремальному снігу чи льоду;

швидше зношування через компромісний склад гуми;

можуть не відповідати вимогам деяких країн щодо сезонних шин.

Чи варто їздити влітку на всесезонній гумі

Якщо ви проживаєте в регіоні з помірним кліматом, де літо не надто спекотне й немає значної кількості дощів, всесезонні шини можуть бути відмінним варіантом. Для використання цього типу шин потрібен особливий температурний режим. При температурі вище +25 градусів гума сильно розм'якає та демонструє погане зчеплення з дорогою. Але це також залежить від стилю водіння і умов на дорозі. Якщо ви не виїжджаєте на дорогу у зливу або не займаєтесь екстремальним водінням, всесезонки вам підійдуть, в іншому разі – ні.

Отже, всесезонні шини є зручною універсальною опцією, але для екстремальних погодних умов краще використовувати спеціалізовані літні чи зимові шини для максимальної безпеки.

