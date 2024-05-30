Чому шини чорні, а не сині чи зелені: ви ні за що не здогадаєтесь

Багато хто б не відмовився від кольорових шин, але їх нема

Ви коли-небудь замислювалися, чому шини для автомобілів завжди чорні? Чи це просто банальна традиція, чи за цим приховано щось більше?

Відповідь насправді проста, але водночас несподівана. Чорний колір шин обумовлений не лише естетикою, але й важливими практичними міркуваннями.

Чому шини виготовляють лише чорного кольору

Секрет чорного кольору криється в вуглецевому наповнювачі, який додається до складу гуми. Цей компонент не лише надає шинам характерного чорного кольору, але й має низку важливих функцій:

Збільшує ресурс шин. Вуглецевий наповнювач робить шини більш стійкими до зношування та механічних пошкоджень, що значно продовжує термін їх експлуатації.

Покращує зчеплення з дорогою. Цей компонент робить шини більш еластичними та м'якими, що забезпечує краще зчеплення з дорожньою поверхнею, незалежно від погодних умов.

Підвищує стійкість до перегріву. Вуглець допомагає відводити тепло від шин, що робить їх більш стійкими до перегріву та передчасного руйнування.

Без такого наповнювача шини просто не прослужили б довго. Вони ставали б жорсткими, крихкими та швидко зношувалися. Тому цей компонент присутній у всіх шинах, незалежно від бренду чи моделі.

Звичайно, для автошоу та виставок можуть зробити виключення, дивуючи публіку яскравими кольорами. Але для практичного застосування, де безпека та надійність стоять на першому місці, підходить лише чорна гума.

Кольорова гума дійсно існує і її можна знайти та замовити. Проте, через складність виробництва та менші експлуатаційні характеристики, її вартість буде значно вищою, ніж у звичайних чорних шин.

Отже, чорний колір шин — це не просто банальна традиція, а результат глибоких наукових розробок та ретельного добору компонентів. Завдяки цьому ми можемо їздити безпечно та комфортно, не турбуючись про те, що шини підведуть нас у найнесподіваніший момент.

Раніше "Телеграф" писав, як радянські автолюбителі лагодили шини. Для цього їм потрібно було лише 2 речі — вогонь та ключ.