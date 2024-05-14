Названо топ-5 середніх за ціною марок шин, які найчастіше купують українці

Ці шини не дуже дорогі, але якісні

Потрібні хороші та якісні шини, які служитимуть роками, але шкода витрачати тисячі на Michelin? Пропонуємо добірку автомобільних шин, яким лише трішки не вистачило, щоб стати представниками сегмента преміум.

Ці шини найчастіше купують ті українські водії, яким потрібна хороша якість за помірну ціну. "Телеграф" розповідає про них детальніше.

TIGAR High Performance

Це високопродуктивні літні шини, які можуть похвалитись відмінним контролем на дорозі, хорошим співвідношенням ціни та якості. Шини цього бренду вирізняються з-поміж інших стабільними характеристиками керування і комфортною їздою.

ARROYO Grand Sport 2

Ці шини спроєктовані для високих швидкостей та спортивного керування. Вони мають властивості, спрямовані на покращення агресивного керування. Також ці шини характеризуються хорошою стійкістю до стирання.

STARMAXX Novaro ST532

Шини STARMAXX Novaro ST532 — це один із продуктів, що входять у лінійку виробника STARMAXX, який відомий своєю широкою гамою шин для різних типів автомобілів і умов експлуатації. Вони мають симетричний протектор з різними блоками, що сприяє кращій стабільності на дорозі та доброму зчепленню. Ця гума спеціально спроєктована для економічної їзди, зниженого опору кочення і довговічності.

LAUFENN G Fit EQ + LK4

LAUFENN — це бренд, що входить до сімейства Hankook Tire. Ці шини пропонують гарне співвідношення між витратами і якістю. Шини G Fit EQ + LK41 відомі хорошою маневреністю та низьким рівнем шуму.

ROADSTONE Classe Premiere CP672

ROADSTONE, також відомий як Nexen Tire, є популярним брендом шин. Їх модель Classe Premiere CP672, має такі властивості як довговічність, паливна економія та низький рівень шуму. Та головна їх перевага — хороша стійкість на мокрій дорозі.

Раніше "Телеграф" писав про що таке шини Run Flat і кому вони підходять. У разі проколу або втрати тиску повітря ці шини здатні продовжити рух на невеликі відстані й при невисокій швидкості, дозволяючи водієві доїхати до найближчої станції обслуговування без необхідності зупинятися і змінювати колесо.