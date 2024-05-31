Укр

Задача со "звездочкой": чем отличается омологированная шина от обычной и как ее правильно устанавливать

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Знаки омологации на покрышке Новость обновлена 31 мая 2024, 16:02
Знаки омологации на покрышке. Фото Pinterest

Чтобы гарантировать высокие эксплуатационные характеристики и соответствие строгим стандартам, производители проводят процедуру омологации

В мире автомобильных шин существует специальный термин "омологация". Он относится к сертификации шин на соответствие определенным стандартам качества и безопасности для использования на дорогах общего пользования.

Омологация шин — это комплексная процедура сертификации, подтверждающая соответствие строгим требованиям по безопасности, экологичности и эксплуатационным характеристикам. Омологацию проводят авторитетные независимые организации и институты. Омологированные шины отличаются от стандартных моделей рядом особенностей.

Чем отличается омологированная шина от обычной модели

Главное отличие – повышенные требования к качеству и безопасности. Омологированные шины проходят дополнительные испытания на прочность, сцепные свойства, управляемость, устойчивость к аквапланированию и другие параметры. На боковине омологированной шины проставляется специальная маркировка в виде буквенно-цифрового кода, подтверждающая прохождение сертификации.

Омологированные шины одобренные для установки в качестве заводской комплектации, разрешены к применению на дорогах общего пользования и соответствуют требованиям законодательства конкретной страны.

Маркировки омологации шин

Наиболее распространенными маркировками омологации являются:

  • E (DOT) — допуск к использованию в США и Канаде
  • ECE (ЕЭК ООН) — единые требования для стран Евросоюза
  • SNCT — сертификация для Бразилии
  • INMETRO — Мексика
  • CCC — КНР
  • JAN/JIS — Япония

Маркировка от производителя:

  • * — BMW, MINI
  • * BMW M – BMW M3, Z4M, M5, M6, M8
  • a – AUDI, VW
  • A – Toyota Auris
  • AM6 – Ford USA
  • AM8, AM9, AMP, AMS, AMX, AMR — Aston Martin
  • AO, AO1 – AUDI
  • B, B1, BC, BL – Bentley
  • CH — Chrysler (C1 – Chrysler Viper)
  • DC — Daimler/Chrysler
  • FI – FIAT
  • FO – Ford
  • HO — Honda
  • J, J1, J2, JRS — Jaguar
  • K1, K2, F, F01, F02 – Ferrari
  • L – Lamborghini
  • LR, LR0 – Land Rover
  • MO = Mercedes Original – Mercedes-Benz
  • MO1 – Mercedes-Benz AMG
  • MOE –Mercedes-Benz ( RunFLAT)
  • MC – McLaren
  • MGT – Maserati
  • MI – Mitsubishi
  • N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6 – Porsche
  • OP – Opel
  • PE – Peugeot
  • RE – Renault
  • RO1, RO2, RO3 – AUDI Quattro RS4, RS6, R8
  • SE – Seat
  • SK – Skoda
  • T0 — Tesla
  • VOL — VOLVO
  • VW – Volkswagen (VO – Volkswagen Tuareg)

Маркировка обычно включает серию букв и цифр, расшифровывающих тип омологации, страну, год сертификации и другую информацию.

Как устанавливать омологированные шины

Использование омологированных шин имеет ряд строгих ограничений и запретов, которые необходимо соблюдать. Категорически запрещается устанавливать на одно транспортное средство шины с омологацией и без омологации.

Омологированные шины проходят серьезные испытания и сертификацию, подтверждающую их соответствие требованиям безопасности. Использование несертифицированных шин в сочетании с омологированными может негативно сказаться на управляемости, торможении и общей безопасности автомобиля.

Также нельзя смешивать омологированные шины с разными омологациями (например, N0 и N1). Каждая омологация предполагает разные требования и стандарты испытаний. Использование шин с разными омологациями может привести к рассогласованности их эксплуатационных характеристик и, как следствие, к ухудшению управляемости и устойчивости.

Запрещено устанавливать омологированные шины на модели автомобилей, для которых они не предназначены. Омологация проводится для конкретных типоразмеров шин с учетом требований производителя автомобиля. Установка шин, не омологированных для данной модели, чревата снижением безопасности и преждевременным износом как шин, так и узлов подвески.

Ранее "Телеграф" писал о шинах Seal Inside. Еще 20 лет назад водители и мечтать не могли о таком.

Теги:
#Авто #Шины #Новости авто