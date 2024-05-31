Задача со "звездочкой": чем отличается омологированная шина от обычной и как ее правильно устанавливать
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Чтобы гарантировать высокие эксплуатационные характеристики и соответствие строгим стандартам, производители проводят процедуру омологации
В мире автомобильных шин существует специальный термин "омологация". Он относится к сертификации шин на соответствие определенным стандартам качества и безопасности для использования на дорогах общего пользования.
Омологация шин — это комплексная процедура сертификации, подтверждающая соответствие строгим требованиям по безопасности, экологичности и эксплуатационным характеристикам. Омологацию проводят авторитетные независимые организации и институты. Омологированные шины отличаются от стандартных моделей рядом особенностей.
Чем отличается омологированная шина от обычной модели
Главное отличие – повышенные требования к качеству и безопасности. Омологированные шины проходят дополнительные испытания на прочность, сцепные свойства, управляемость, устойчивость к аквапланированию и другие параметры. На боковине омологированной шины проставляется специальная маркировка в виде буквенно-цифрового кода, подтверждающая прохождение сертификации.
Омологированные шины одобренные для установки в качестве заводской комплектации, разрешены к применению на дорогах общего пользования и соответствуют требованиям законодательства конкретной страны.
Маркировки омологации шин
Наиболее распространенными маркировками омологации являются:
- E (DOT) — допуск к использованию в США и Канаде
- ECE (ЕЭК ООН) — единые требования для стран Евросоюза
- SNCT — сертификация для Бразилии
- INMETRO — Мексика
- CCC — КНР
- JAN/JIS — Япония
Маркировка от производителя:
- * — BMW, MINI
- * BMW M – BMW M3, Z4M, M5, M6, M8
- a – AUDI, VW
- A – Toyota Auris
- AM6 – Ford USA
- AM8, AM9, AMP, AMS, AMX, AMR — Aston Martin
- AO, AO1 – AUDI
- B, B1, BC, BL – Bentley
- CH — Chrysler (C1 – Chrysler Viper)
- DC — Daimler/Chrysler
- FI – FIAT
- FO – Ford
- HO — Honda
- J, J1, J2, JRS — Jaguar
- K1, K2, F, F01, F02 – Ferrari
- L – Lamborghini
- LR, LR0 – Land Rover
- MO = Mercedes Original – Mercedes-Benz
- MO1 – Mercedes-Benz AMG
- MOE –Mercedes-Benz ( RunFLAT)
- MC – McLaren
- MGT – Maserati
- MI – Mitsubishi
- N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6 – Porsche
- OP – Opel
- PE – Peugeot
- RE – Renault
- RO1, RO2, RO3 – AUDI Quattro RS4, RS6, R8
- SE – Seat
- SK – Skoda
- T0 — Tesla
- VOL — VOLVO
- VW – Volkswagen (VO – Volkswagen Tuareg)
Маркировка обычно включает серию букв и цифр, расшифровывающих тип омологации, страну, год сертификации и другую информацию.
Как устанавливать омологированные шины
Использование омологированных шин имеет ряд строгих ограничений и запретов, которые необходимо соблюдать. Категорически запрещается устанавливать на одно транспортное средство шины с омологацией и без омологации.
Омологированные шины проходят серьезные испытания и сертификацию, подтверждающую их соответствие требованиям безопасности. Использование несертифицированных шин в сочетании с омологированными может негативно сказаться на управляемости, торможении и общей безопасности автомобиля.
Также нельзя смешивать омологированные шины с разными омологациями (например, N0 и N1). Каждая омологация предполагает разные требования и стандарты испытаний. Использование шин с разными омологациями может привести к рассогласованности их эксплуатационных характеристик и, как следствие, к ухудшению управляемости и устойчивости.
Запрещено устанавливать омологированные шины на модели автомобилей, для которых они не предназначены. Омологация проводится для конкретных типоразмеров шин с учетом требований производителя автомобиля. Установка шин, не омологированных для данной модели, чревата снижением безопасности и преждевременным износом как шин, так и узлов подвески.
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