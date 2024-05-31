Задача со "звездочкой": чем отличается омологированная шина от обычной и как ее правильно устанавливать

Чтобы гарантировать высокие эксплуатационные характеристики и соответствие строгим стандартам, производители проводят процедуру омологации

В мире автомобильных шин существует специальный термин "омологация". Он относится к сертификации шин на соответствие определенным стандартам качества и безопасности для использования на дорогах общего пользования.

Омологация шин — это комплексная процедура сертификации, подтверждающая соответствие строгим требованиям по безопасности, экологичности и эксплуатационным характеристикам. Омологацию проводят авторитетные независимые организации и институты. Омологированные шины отличаются от стандартных моделей рядом особенностей.

Чем отличается омологированная шина от обычной модели

Главное отличие – повышенные требования к качеству и безопасности. Омологированные шины проходят дополнительные испытания на прочность, сцепные свойства, управляемость, устойчивость к аквапланированию и другие параметры. На боковине омологированной шины проставляется специальная маркировка в виде буквенно-цифрового кода, подтверждающая прохождение сертификации.

Омологированные шины одобренные для установки в качестве заводской комплектации, разрешены к применению на дорогах общего пользования и соответствуют требованиям законодательства конкретной страны.

Маркировки омологации шин

Наиболее распространенными маркировками омологации являются:

E (DOT) — допуск к использованию в США и Канаде

ECE (ЕЭК ООН) — единые требования для стран Евросоюза

SNCT — сертификация для Бразилии

INMETRO — Мексика

CCC — КНР

JAN/JIS — Япония

Маркировка от производителя:

* — BMW, MINI

* BMW M – BMW M3, Z4M, M5, M6, M8

a – AUDI, VW

A – Toyota Auris

AM6 – Ford USA

AM8, AM9, AMP, AMS, AMX, AMR — Aston Martin

AO, AO1 – AUDI

B, B1, BC, BL – Bentley

CH — Chrysler (C1 – Chrysler Viper)

DC — Daimler/Chrysler

FI – FIAT

FO – Ford

HO — Honda

J, J1, J2, JRS — Jaguar

K1, K2, F, F01, F02 – Ferrari

L – Lamborghini

LR, LR0 – Land Rover

MO = Mercedes Original – Mercedes-Benz

MO1 – Mercedes-Benz AMG

MOE –Mercedes-Benz ( RunFLAT)

MC – McLaren

MGT – Maserati

MI – Mitsubishi

N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6 – Porsche

OP – Opel

PE – Peugeot

RE – Renault

RO1, RO2, RO3 – AUDI Quattro RS4, RS6, R8

SE – Seat

SK – Skoda

T0 — Tesla

VOL — VOLVO

VW – Volkswagen (VO – Volkswagen Tuareg)

Маркировка обычно включает серию букв и цифр, расшифровывающих тип омологации, страну, год сертификации и другую информацию.

Как устанавливать омологированные шины

Использование омологированных шин имеет ряд строгих ограничений и запретов, которые необходимо соблюдать. Категорически запрещается устанавливать на одно транспортное средство шины с омологацией и без омологации.

Омологированные шины проходят серьезные испытания и сертификацию, подтверждающую их соответствие требованиям безопасности. Использование несертифицированных шин в сочетании с омологированными может негативно сказаться на управляемости, торможении и общей безопасности автомобиля.

Также нельзя смешивать омологированные шины с разными омологациями (например, N0 и N1). Каждая омологация предполагает разные требования и стандарты испытаний. Использование шин с разными омологациями может привести к рассогласованности их эксплуатационных характеристик и, как следствие, к ухудшению управляемости и устойчивости.

Запрещено устанавливать омологированные шины на модели автомобилей, для которых они не предназначены. Омологация проводится для конкретных типоразмеров шин с учетом требований производителя автомобиля. Установка шин, не омологированных для данной модели, чревата снижением безопасности и преждевременным износом как шин, так и узлов подвески.

Ранее "Телеграф" писал о шинах Seal Inside. Еще 20 лет назад водители и мечтать не могли о таком.