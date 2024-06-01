Найпоширеніші міфи про бензин: у них вірять навіть досвідчені водії

Розповідаємо, де правда, а де вигадка

Люди схильні вірити міфам, особливо якщо вони виглядають як "страшилки". Навіть якщо насправді все дуже навіть очевидно.

Так і з пальним — уже роками гуляють різні фейки про бензин, у які серйозно вірять навіть ті, хто уже за кермом понад 2 десятиліття. Тож розвіймо ці міфи раз і назавжди.

Міф 1. Бензин не можна змішувати

Багато хто вважає, що змішувати бензин різних марок — це серйозна помилка. Насправді ж, при змішуванні А-92 та А-98 у рівних пропорціях можна отримати аналог А-95. Це означає, що якщо ви випадково долили А-92 в бак, де був А-98, не варто панікувати. Однак, варто пам'ятати, що постійне змішування може дещо вплинути на роботу двигуна через різницю в якості присадок.

Міф 2. У бензину немає терміну придатності

Чимало водіїв переконані, що бензин може зберігатися без обмежень. Насправді це не так. Бензин має обмежений термін зберігання, який залежить від умов зберігання та температури. З часом він втрачає свої властивості через випаровування легких фракцій та окислення. Застарілий бензин може призвести до проблем із запуском двигуна та зниження його потужності.

Міф 3. Бензин розбавляють водою або спиртом

Існує стереотип, що недобросовісні заправки розбавляють бензин водою або спиртом. У реальності це було б занадто очевидним і небезпечним методом. Насправді для розбавлення використовуються інші речовини, такі як нафталін або ацетон. Крім того, можуть застосовуватися добавки з більш екзотичними назвами — тетраетилсвинець, марганцеві та залізні присадки. Ці домішки можуть негативно впливати на роботу двигуна, спричиняти зниження його ресурсу та навіть призводити до несправностей.

Отже, знання — це сила, а правильна інформація допоможе зберегти ваш автомобіль у відмінному стані. Не вірте міфам і завжди перевіряйте факти!

Раніше "Телеграф" писав, що пальне з українських АЗС нікуди не зникне. Імпорт бензину та дизпального автотранспортом становить до 15%, легко перекривається залізницею.