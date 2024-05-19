Дефіцит пального в РФ: стало відомо, хто активно допомагає росіянам з постачанням бензину

Ешелони з пальним сильно охороняють – в тому числі "вагнерівці" та спецназ МВС Білорусі

Російський терористичний режим після багатократних атак українських безпілотників по нафтопереробним заводам зіштовхнувся з дефіцитом пального багатьох видів. Щоб стримати ціни на пальне та забезпечити армію, росіяни вдалися до імпорту з контрольованої режимом самопроголошеного "президента" Олександра Лукашенка Білорусі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що Білорусь різко збільшила виробництво деяких видів пального, яке майже повністю йде на експорт в Росію.

"Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива до РФ через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ. За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом", – сказано у повідомленні.

При цьому ешелони з пальним сильно охороняють. Серед інших охорону здійснюють терористи з угруповання "ПВК Вагнера" та батальйон охорони міністерства внутрішніх справ Білорусі.

"Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", – резюмували у Центрі.

Як повідомлялося раніше, США виступали проти українських атак на російські НПЗ через побоювання, що світові ціни на нафту зростуть. Втім, попри побоювання, ціни навпаки почали падати.

Удари українських дронів по російським НПЗ змогли вивести з ладу 14% її нафтопереробки. Це мало мінімальний вплив на виробництво електрики, але різко підняло ціни на бензин усередині Росії.