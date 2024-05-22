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Відразу і не помітиш: як вам спритно не доливають у бак на АЗС

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Вас можуть обдурити на заправці
Вас можуть обдурити на заправці. Фото drive2.ru

Як уникнути шахрайства на автозаправних станціях

Багато водіїв стикаються з обманом на АЗС, де хитрі співробітники знаходять способи не доливати пальне, збільшуючи таким чином свої доходи. Такі дії вводять водіїв в оману, на додаток, створюють атмосферу недовіри між водіями та автозаправними станціями.

Одним із цих методів стала маніпуляція із заправним шлангом, яка дозволяє не доливати невеликі обсяги палива при кожній заправці. Суть схеми полягає у створенні штучних перешкод у потоці пального у спочатку герметичному шлангу.

Прокол шланга та повітряний клапан

Однією з хитрощів є маленький прокол у заправному шланзі. Працівники пробивають невелику дірочку та вставляють у верхній частині шланга спеціальний клапан. Через цей отвір пальне поєднується з повітрям, і виходить своєрідний повітряний стовп. Цей стовп перешкоджає нормальному надходженню пального в бак. В результаті кілька десятків грамів залишаються у шлангу і потім повертаються до цистерни. Здавалося б дрібниця, але накопичуючись, це пальне приносить значний зиск заправці.

Спритність рук

Іноді в маніпуляціях зі шлангом навіть не потрібний прокол. В кінці заправки оператор може непомітно перекрутити або заламати шланг, що обмежує потік пального. Через це у шлангу залишається трохи пального, яке не потрапляє у бак. На перший погляд, ця кількість може здатися незначною, але при регулярних заправках обсяг недоотриманого бензину стає вагомим.

Як уникнути обману

Щоб не стати жертвою подібних махінацій, варто дотримуватися простих запобіжних заходів:

  1. Слідкуйте за процесом заправки: спостерігайте за діями оператора, особливо наприкінці.
  2. Перевіряйте чеки: порівнюйте кількість пального, вказану в чеку, з фактичним обсягом у баку.
  3. Вибирайте перевірені АЗС: користуйтеся послугами заправок із хорошою репутацією.
  4. Повідомляйте про підозри: якщо у вас виникають сумніви, повідомте про це керівництво АЗС або відповідні інстанції.

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