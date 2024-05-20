Бензин по 60: скільки коштує пальне на київських АЗС

На деяких заправних станціях ціна сягає 70 гривень за літр

Вартість пального на українських АЗС залишається стабільно високою. Повільно зростає ціна на бензин. А дизель продають дешевше.

Ціни на газ дещо опустилися. "Телеграф" розглянув актуальний прайс на пальне київських АЗС на 20 травня.

Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:

А-95 — 53,29 грн

ДП — 50,99 грн

Газ — 25,29 грн

На UPG:

ГАЗ — 26,50 грн

ДП — 51,40 грн

А-95 — 56,50 грн

А-95+ — 58,50 грн

А-100 — 63,50 грн

На WOG та ОККО ціни от такі:

ДП — 55,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 61,99 грн

ГАЗ — 27,99 грн

А-100 на WOG — 65,99 грн

Табло KLO показує такі цифри:

ГАЗ — 27,29 грн

ДП — 55,09 грн

А-95 — 58,29 грн

A-95+ — 60,69 грн

А-100 — 64,59 грн

На Shell:

ГАЗ — 27,69 грн

ДП — 55,99 грн

А-95 — 58,99 грн

A-95+ — 61,89 грн

А-100 — 68,49 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

ГАЗ — 27,99 грн

ДП — 57,49 грн

А-95 — 61,99 грн

A-95+ — 62,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Ціни на київських АЗС протягом доби не змінилися.

Нагадуємо, що в Україні говорять про наближення транспортного і паливного колапсу. Всьому виною Закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.

Експерти вважають, що колапсу не буде. Імпорт бензину та дизпального автотранспортом становить до 15%, легко перекривається залізницею.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує долар в обмінниках Києва. Курс коливається в ширшому коридорі, за вихідні американська валюта і падала, і підіймалася.