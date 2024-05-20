Бензин по 60: скільки коштує пальне на київських АЗС
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На деяких заправних станціях ціна сягає 70 гривень за літр
Вартість пального на українських АЗС залишається стабільно високою. Повільно зростає ціна на бензин. А дизель продають дешевше.
Ціни на газ дещо опустилися. "Телеграф" розглянув актуальний прайс на пальне київських АЗС на 20 травня.
Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:
А-95 — 53,29 грн
ДП — 50,99 грн
Газ — 25,29 грн
На UPG:
ГАЗ — 26,50 грн
ДП — 51,40 грн
А-95 — 56,50 грн
А-95+ — 58,50 грн
А-100 — 63,50 грн
На WOG та ОККО ціни от такі:
ДП — 55,99 грн
А-95 — 59,99 грн
A-95+ — 61,99 грн
ГАЗ — 27,99 грн
А-100 на WOG — 65,99 грн
Табло KLO показує такі цифри:
ГАЗ — 27,29 грн
ДП — 55,09 грн
А-95 — 58,29 грн
A-95+ — 60,69 грн
А-100 — 64,59 грн
На Shell:
ГАЗ — 27,69 грн
ДП — 55,99 грн
А-95 — 58,99 грн
A-95+ — 61,89 грн
А-100 — 68,49 грн
Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:
ГАЗ — 27,99 грн
ДП — 57,49 грн
А-95 — 61,99 грн
A-95+ — 62,99 грн
А-100 — 69,99 грн
Ціни на київських АЗС протягом доби не змінилися.
Нагадуємо, що в Україні говорять про наближення транспортного і паливного колапсу. Всьому виною Закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.
Експерти вважають, що колапсу не буде. Імпорт бензину та дизпального автотранспортом становить до 15%, легко перекривається залізницею.
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує долар в обмінниках Києва. Курс коливається в ширшому коридорі, за вихідні американська валюта і падала, і підіймалася.