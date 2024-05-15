Пальне не зникне: експерт пояснив, чому колапсу на українському ринку не буде

Навіть якщо пальне не возитимуть автотранспортом, ринок не відчує істотного дефіциту

В останній місяць в Україні не стихають розмови про наближення транспортного і паливного колапсу. Всьому виною Закон про мобілізацію, який набере чинності уже 18 травня.

Згідно з новими вимогами, для того, щоб водії бензовозів могли виїхати з України, їм необхідно мати спеціальний QR-код. А отримати його можна, лише пройшовши ВЛК і оновивши дані в ТЦК. Тобто, відтепер без оновлених даних перевізники не зможуть висилати водіїв за кордон, що ставить під загрозу усю галузь. Наразі вже спостерігається відмова деяких компаній відправляти бензовози за кордон через часті випадки залишення машин і втечі водіїв.

Але думки експертів різняться. Коли одні кажуть, що ринок перевезень просто помре, інші дотримуються більш оптимістичних міркувань. Так, директор консалтингової компанії "А-95" Серій Куюн вважає, що колапсу з пальним не буде. За його словами, імпорт бензину та дизпального автотранспортом становить до 15%, легко перекривається залізницею.

Трохи складнішою може бути ситуація із скрапленим газом, адже на вантажівки припадає третина від балансу ринку. Це здебільшого поставки з Польщі. "Нагадаю, ми без них жили останні майже півроку через блокування й хтось бачив дефіцит газу або його здорожчання?" – зазначає Куюн.

Тому колапс та зростання цін відміняється. А на ринку праці можливі неабиякі зміни. Зокрема, до перевезень мають намір долучити водіїв-жінок. Крім того, кажуть, такі ж курси хочуть відкрити дилери європейських виробників вантажівок.

Раніше телеграф розповідав, як мобілізація може повпливати на ціни в Україні. Зокрема вона змінить вартість послуг з перевезень.