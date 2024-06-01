Самые распространенные мифы о бензине: в них верят даже опытные водители

Рассказываем, где правда, а где вымысел

Люди склонны верить мифам, особенно если они выглядят как "страшилки". Даже если на самом деле все очень даже очевидно.

Так и с горючим — уже годами гуляют разные фейки о бензине, в которые серьезно верят даже те, кто уже за рулем более двух десятилетий. Поэтому развяжем эти мифы раз и навсегда.

Миф 1. Бензин нельзя смешивать

Многие считают, что смешивать бензин разных марок – это серьезная ошибка. На самом же деле, при смешивании А-92 и А-98 в равных пропорциях можно получить аналог А-95. Это значит, что если вы случайно долили А-92 в бак, где был А-98, не стоит паниковать. Однако следует помнить, что постоянное смешивание может несколько повлиять на работу двигателя из-за разницы в качестве присадок.

Миф 2. У бензина нет срока годности

Многие водители убеждены, что бензин может храниться без ограничений. На самом деле, это не так. Бензин имеет ограниченный срок хранения, который зависит от условий хранения и температуры. Со временем он теряет свои свойства из-за испарения легких фракций и окисления. Устаревший бензин может привести к проблемам с запуском двигателя и снижению его мощности.

Миф 3. Бензин разбавляют водой или спиртом

Есть стереотип, что недобросовестные заправки разбавляют бензин водой или спиртом. В действительности это было бы очень естественным и опасным способом. На самом деле, для разбавления используются другие вещества, такие как нафталин или ацетон. Кроме того, могут применяться добавки с более экзотическими названиями – тетраэтилсвинец, марганцевые и железные присадки. Эти примеси могут негативно влиять на работу двигателя, вызвать снижение его ресурса и даже приводить к неисправностям.

Итак, знание – это сила, а правильная информация поможет сохранить ваш автомобиль в отличном состоянии. Не верьте мифам и всегда проверяйте факты!

Ранее "Телеграф" писал, что горючее из украинских АЗС никуда не исчезнет. Импорт бензина и дизтоплива автотранспортом составляет до 15%, легко перекрывается железной дорогой.