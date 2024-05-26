Як відрізнити хороший бензин та дизель від поганого: запам’ятайте це, щоб не влетіти на дорогий ремеонт

Як зрозуміти, що на АЗС вам підсунули контрафакт

Погане пальне може призвести до серйозних проблем із двигуном, збільшення витрати самого пального і навіть передчасного "виходу на пенсію" вашої машини. До речі, надмірна витрата – перше, що говорить не на користь якості бензину.

Але як водіям дізнатися, що вони заправляють у бак? Тут допоможуть кілька простих і надійних методів, які можна застосувати прямо на станції заправки або в домашніх умовах.

Як зрозуміти, що бензин чи дизель хорошої якості

Якість палива безпосередньо впливає на роботу та довговічність двигуна вашого автомобіля. Тому вибираючи його, варто бути прискіпливими. Ось кілька моментів, на які варто звернути увагу:

Колір та прозорість. Бензин має виглядати чистим і світлим, як лимонад, а дизель – трохи темнішим, як чай із молоком. Це ознака гарної якості. Але якщо пальне каламутне або кольором нагадує колу, це може бути поганою ознакою. Ви заливаєте бензин та помічаєте, що він виглядає як яблучний сік – це гарне пальне. Запах. Хороший бензин пахне не дуже інтенсивно, як маркер або ручка, а дизель має сильніший запах, схожий на олію. Але якщо ви відчуваєте дивний запах, як гнилі яйця, це говорить про те, що пальне неякісне. Відкладення та домішки. Хороше пальне має бути чистим, без видимих частинок. Якщо ви бачите якісь пластівці чи осад, це погано. Краще вибрати іншу заправку. Рейтинг АЗС. Якщо заправка має хороші відгуки від інших водіїв і там часто перевіряють якість пального, це хороший знак. Краще вибирати саме такі місця, навіть якщо пальне на них дорожче.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна долити дизельне мастило в бензиновий двигун. А ви знаєте, а чим різниця між мастилами для дизельного та бензинового двигунів?