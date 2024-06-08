(Не) дурне питання: чому шини накачують повітрям

Шини автомобіля накачують повітрям для забезпечення безпечного та комфортного водіння. Але є ще низка неочевидних причин

Напевно ви запитували себе: чому для накачування автомобільних шин використовується звичайне повітря, а не якийсь інший газ? Є кілька простих, але важливих причин для цього.

Для початку, повітря не токсичне і не шкідливе для здоров’я. Так-так, інші гази, такі як гелій або азот, також безпечні, але можуть бути дорогими або вимагати спеціальних умов для зберігання та використання. Отже, чому саме повітря?

Повітря скрізь

Повітря оточує нас усюди. Його дуже легко набрати в шини, не доведеться купувати чи виробляти якісь спеціальні гази. Повітря безплатне і завжди під рукою.

Повітря "стискається"

Коли машина їде купиною або вибоїнами, шини амортизують поштовхи. Повітря всередині них стискається, пом’якшуючи удари. Завдяки цьому їзда стає комфортнішою. Інші гази, такі як гелій чи азот, не стискаються так добре.

Дешево й сердито

Використання повітря нічого не коштує. Можна заощадити купу грошей на виробництві та обслуговуванні автомобілів, замість того, щоб купувати дорогі спеціальні гази.

Безпечно та надійно

Повітря не реагує з гумою шин, тому вони не старіють раніше. А якщо шина проколеться, повітря швидко вийде, дозволивши водієві безпечно зупинитися. Інші гази можуть спричинити небезпеку займання або вибуху.

Загалом, звичайне повітря – чудовий вибір для накачування шин. Воно дешеве, безпечне та ефективно працює. Саме тому автовиробники використовують його протягом десятиліть. Просте рішення – найкраще.

Раніше "Телеграф" писав, чому шини чорні, а не сині чи зелені. Чорний колір шин обумовлений не лише естетикою, а й важливими практичними міркуваннями.