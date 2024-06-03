Побили рекорд за 10 років: українці у травні переоформили шалену кількість авто

Основну частину цього рекордного результату забезпечили внутрішні продажі вживаних легкових автомобілів. До чого тут закон про мобілізацію

Протягом травня 2024 року український ринок вживаних легкових автомобілів продемонстрував безпрецедентну активність та зростання. Ця тенденція була зумовлена кількома ключовими факторами. Зокрема, спрощення процедур переоформлення автомобілів відіграло свою роль у цьому процесі.

Отже, згідно з аналізом Інституту досліджень авторинку, загальна кількість перших реєстрацій та внутрішніх перепродажів авто з пробігом становила 182,2 тисячі одиниць. Це на вражаючі 79,1% більше порівняно з травнем 2023 року та на 26,1% перевищує показники квітня 2024 року.

Левову частку цього рекордного результату забезпечили внутрішні продажі вживаних легковиків — 162,2 тисячі операцій, що майже вдвічі більше, ніж торік. Проте справжня кількість фактичних купівль-продажів між незалежними сторонами, за оцінками експертів, становила близько 80-85 тисяч.

Решта угод, а це майже половина від загальної кількості, відбувалися між членами сімей чи родинами. Такий феномен пов'язаний з намаганням українців випередити окремі норми нових законів про мобілізацію, які передбачають можливість вилучення транспортних засобів для оборонних потреб у фізичних осіб, якщо вони мають у власності два і більше авто.

Крім того, у травні спостерігався справжній бум "дарування" автомобілів — 9569 легкових машин, 1489 вантажівок, 31 автобус та інша техніка були офіційно подаровані. Це також використовується як спосіб переоформити транспортний засіб на іншу особу.

В топ-5 регіонів з найбільшою кількістю угод входять Київська область (55,6 тис.), місто Київ (16,4 тис.), Дніпропетровська (10,7 тис.), Львівська (10,6 тис.) та Одеська (9,4 тис.) області.

Що стосується імпорту вживаних легковиків з-за кордону, у травні їх кількість склала 20 тис. перших реєстрацій, що на 20,1% більше, ніж роком раніше. Лідерами з реєстрації імпортних авто стали Львівська область (2,5 тис.), Київ (2,5 тис.) та Київська область (1,6 тис.).

Раніше "Телеграф" розповідав, що мобілізація авто для ЗСУ вже працює. Таке рішення спрямоване на забезпечення обороноздатності країни у скрутний час.